Max Geyer hält die 3 Punkte für uns fest!💙💛

In einem am Anfang ausgeglichenem Spiel ging Legefeld durch 2 individuelle Fehler in Führung. Wir konnten unsere Chancen nicht veredeln und so ging es dann mit einem 2-0 Rückstand in die Pause. Die Chancenverwertung sollte sich in der 2. Halbzeit ändern, da bei Legefeld sichtbar die Kraft aus gingen. So konnten wir durch die Tore von Leo Fahrahwaschy , Muck Andre Mikuta und Stechi Stefan David in Führung gehen. Das Highlight der Partie sollte aber noch kommen, so konnte sich doch unser Max Geyer mit ein gehaltenen Elfmeter (92 Min.) in das Herz des Trainer und der Mannschaft Parieren. Saisonfazit: Projekt 3. ist ein voller Erfolg mit vielen Höhen und auch Tiefen. Danke an ALLE Beteiligten und Spieler für diese tolle erste Saison mit unseren Dritten Männermannschaft. 💙💛