Max Geschwill kommt aus der 2. Bundesliga zu RWE

Bundesligaerfahrung für RWE – Foto: Rot-Weiss Essen

Das Gerücht hat sich nun also bestätigt: Max Geschwill zieht es aus der 2. Bundesliga von Holstein Kiel zu Rot-Weiss Essen. Der 25-jährige Innenverteidiger stand in der abgelaufenen Spielzeit, in der er an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen war, in zwölf Partien auf dem Rasen. Mit Kiel ist der 1,85 Meter große Verteidiger 2025 aus der Bundesliga abgestiegen, konnte da aber bereits in 19 Partien Bundesligaluft schnuppern – ein Tor und zwei Assists sind ihm gelungen. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim machte Geschwill 2023 erstmals den Schritt in den Profibereich zum SV Sandhausen, wo er 26 Drittliga-Einsätze verbuchte.

„Zu meinen Stärken zählen meine körperliche Präsenz“

Das sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss Essen: „Max Geschwill ist ein leistungsstarker und ehrgeiziger Innenverteidiger, der bereits Erfahrung aus allen drei Topligen in Deutschland mitbringt. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit seinen Möglichkeiten verpflichten können. Max bringt als Linksfuß viel Qualität im Spielaufbau mit und verteidigt tiefe und weite Räume mit Dynamik und Tempo. Besonders zeichnen ihn seine technisch-taktische Zweikampfführung sowie seine Spielintelligenz aus. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit RWE entschieden hat.“