Max Geschwill kommt aus der 2. Bundesliga zu RWE

Ein nächster Schritt von Rot-Weiss Essen, um an die herausragende vergangene Saison anzuschließen. Mit Max Geschwill wechselt ein Innenverteidiger mit Bundesligaformat an die Hafenstraße.
Das Gerücht hat sich nun also bestätigt: Max Geschwill zieht es aus der 2. Bundesliga von Holstein Kiel zu Rot-Weiss Essen. Der 25-jährige Innenverteidiger stand in der abgelaufenen Spielzeit, in der er an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen war, in zwölf Partien auf dem Rasen. Mit Kiel ist der 1,85 Meter große Verteidiger 2025 aus der Bundesliga abgestiegen, konnte da aber bereits in 19 Partien Bundesligaluft schnuppern – ein Tor und zwei Assists sind ihm gelungen. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim machte Geschwill 2023 erstmals den Schritt in den Profibereich zum SV Sandhausen, wo er 26 Drittliga-Einsätze verbuchte.
Das sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss Essen: „Max Geschwill ist ein leistungsstarker und ehrgeiziger Innenverteidiger, der bereits Erfahrung aus allen drei Topligen in Deutschland mitbringt. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit seinen Möglichkeiten verpflichten können. Max bringt als Linksfuß viel Qualität im Spielaufbau mit und verteidigt tiefe und weite Räume mit Dynamik und Tempo. Besonders zeichnen ihn seine technisch-taktische Zweikampfführung sowie seine Spielintelligenz aus. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit RWE entschieden hat.“
Max Geschwill sieht RWE als perfekten nächsten Schritt: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zu RWE zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Zu meinen größten Stärken zählen meine körperliche Präsenz sowie die Energie, die ich auf den Platz bringe. Jetzt freue ich mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich werde vom ersten Tag an alles dafür geben, meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen.“
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