Max Freund ist zurück beim SV Hutthurm

Der SV Hutthurm hat sich nochmal verstärken und einen alten Bekannten zurückholen können: Max Freund ist als Vertragsamateur zum derzeitigen Rangelften der Bezirksliga Ost gewechselt. Der 30-jährige Mittelfeldmann verließ den Traditionsverein im Sommer 2024 und heuerte als Spielercoach beim Kreisklassisten SV Neukirchen v. W. an, mit dem er in seiner Premieren-Saison prompt Vizemeister wurde, den Aufstieg in die Kreisliga aber in der Relegation verpasste. Nach einem holprigen Start in die laufende Runde trennte sich der SVN doch etwas überraschend von seinem spielenden Chefanweiser, der beim SV Hutthurm mit offenen Armen empfangen wird.

"Mit Max kehrt nicht nur ein langjähriger Leistungsträger, sondern auch eine Identifikationsfigur an die Fischhauser Straße zurück. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich eine große Bereicherung für unser Team sein wird“, erklärt Hutthurms erster Vorstand Stefan Winter. Eingewöhnungszeit wird der Routinier keine brauchen, denn der Rückkehrer trug ein Jahrzehnt das SVH-Trikot und bestritt für den Klub aus dem Landkreis Passau unter anderem 37 Partien in der Landesliga und 81 Matches in der Bezirksliga.







Sportlich läuft es für die Truppe von Übungsleiter Stefan Richter bislang eher mittelmäßig. "Huading" gehört zwar dem breiten Tabellenmittelfeld der Ost-Staffel - in der zwischen dem Rangdritten Waldkirchen und dem elfplatzierten SVH nur vier Punkte liegen - an, hat aber von den acht Matches bereits vier in den Sand gesetzt. Am Freitag kreuzt nun die formstarke SpVgg Niederalteich im Landkreis Passau auf, ehe acht Tage später das Derby beim TSV-DJK Oberdiendorf auf dem Programm steht. Schmerzlich vermisst wird Top-Spieler Adrian Böck, der aufgrund einer Schulterverletzung immer noch zum Zuschauen verdammt ist. Wann der 24-Jährige wieder aktiv ins Geschehen eingreifen kann, ist derzeit nicht genau vorhersehbar.





