Max Fleer wechselt an den Schetters Busch Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck hat sich für die zweite Saisonhälfte mit Offensiv-Akteur Max Fleer verstärkt.

Mit Max Fleer hat sich die Spielvereinigung Schonnebeck per sofort verstärkt. Der 21-Jährige wurde in den NLZ von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Nach einer Saison beim FC Kray wechselte Fleer zum SV Schermbeck in die Oberliga Westfalen, von wo aus er nun den Weg in den Essener Nord-Osten gefunden hat.