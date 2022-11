Markus Fichtl (weißes Shirt), bisher Trainer beim A-Klassen-Tabellenführer VfB Bach II, wurde am Sonntag beim 1:0-Sieg in Thalmassing gebührend verabschiedet. – Foto: Markus Schneider

Max Fichtl verabschiedet sich aus Bach – als Tabellenerster Der Trainer legt eine Babypause ein und wurde vergangenes Wochenende von der Mannschaft verabschiedet

Nach dem Abstieg in die A-Klasse formierte sich die zweite Mannschaft des VfB Bach neu, rückte noch enger zusammen und konnte vor der Winterpause große Erfolge feiern. Der VfB darf als Tabellenführer überwintern. Derzeit hat man 37 Punkte aus 13 Partien auf dem Konto und ist punktgleich mit Brennberg. In wenigen Tagen kommen aber noch drei Zähler hinzu, weil Alteglofsheim vor zwei Wochen keine Mannschaft hat stellen können. Am 26. März steht das nächste Punktspiel an. Nicht mehr mit dabei sein wird dann Trainer Markus „Max“ Fichtl, der nun an seinen Nachfolger Florian Rabenhofer übergeben wird.

Herr Fichtl, Sie hören als Tabellenführer auf, geben Ihr Amt ab. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Welchen Grund gibt es dafür? Markus Fichtl: Ich wurde vor wenigen Wochen Vater. Im Sommer habe ich meiner Frau versprochen, dass ich zur Winterpause aufhören und aus familiären Gründen eine Pause einlegen werde. Seit zehn Jahren bin ich als Fußballtrainer aktiv und unterwegs. Und wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann bringe ich mich auch mit Haut und Haaren ein. Im Prinzip habe ich meine gesamte Freizeit auf die Fußballtermine ausgerichtet. In den nächsten Monaten hat die Familie Vorrang. Am Sonntag wurden Sie gebührend verabschiedet… Fichtl: Ja, das stimmt. Die Mannschaft hat sich einiges einfallen lassen, sich Gedanken gemacht. Toll war, dass Michael Beer kurz vor Schluss in meinem letzten Spiel als Trainer das entscheidende 1:0 in Thalmassing geschossen hat. Nun kann ich mit 13 Siegen und einem Remis als ungeschlagener Tabellenführer mein Amt in die Hände von Florian Rabenhofer legen. Unglaubliche Monate liegen hinter uns. Ich wünsche der Mannschaft weiterhin viel Erfolg. Der direkte Wiederaufstieg ist in greifbare Nähe gerückt.