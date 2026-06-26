Max Dobberstein wechselt zum TSV Bierden

– Foto: Thies Meyer

Der TSV Bierden hat seinen fünften Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Max Dobberstein wechselt ein 21-jähriger Offensivspieler vom TSV Fischerhude-Quelkhorn zum TSV Bierden.

Cheftrainer Christian Ahlers-Ceglarek zeigt sich erfreut über die Verpflichtung des Außenspielers. „Ole und ich freuen uns sehr, dass wir Max von unserem Weg überzeugen konnten. Bereits kurz nach der Winterpause standen wir mit ihm in engem Austausch. Schon damals hat er signalisiert, dass er grundsätzlich große Lust auf die Herausforderung beim TSV Bierden hat.“

Der Coach berichtet zudem, dass sich Dobberstein aufgrund weiterer Anfragen bewusst Zeit für seine Entscheidung genommen habe. „Gleichzeitig hat er sich aufgrund weiterer Anfragen die notwendige Bedenkzeit genommen, was wir selbstverständlich respektiert haben.“