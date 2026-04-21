Max Braune und Lex-Tyger Lobinger sind heiß auf Alemannia Aachen

Wenn am Freitagabend Alemannia Aachen den MSV Duisburg empfängt, können sich die Zuschauer auf ein Spektakel gefasst machen. Der Aachener Tivoli ist bereits restlos ausverkauft, um die 6.000 Fans aus Duisburg machen sich auf die kurze Anreise zum West-Schlager. Sportlich geht es für die Zebras noch um den Aufstieg, Aachen will nach starker Rückrunde die Saison bestmöglich beenden. FuPa Niederrhein wird die Partie ausführlich live begleiten.
Die Vorfreude auf beiden Seiten ist riesig, der größere Druck liegt allerdings auf den Schultern der Gäste. Mit 63 Punkten liegt der MSV nur einen Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Vier der vergangenen fünf Spiele konnten die Zebras für sich entscheiden und haben im Saisonendspurt ihre Form wiedergefunden. Dies ist auch bei der Alemannia der Fall. Nach desolater Hinrunde haben die Kaiserstädter in diesem Kalenderjahr eine eindrucksvolle Serie hingelegt und sind im Klassement auf Rang sieben geklettert. Am Freitagabend treffen somit die beiden formstärksten Mannschaften der 3. Liga aufeinander.
Um die Bedeutung der Partie wissen auch MSV-Torjäger Lex-Tyger Lobinger sowie Keeper Max Braune. "Ich glaube, Aachen ist mit die Mannschaft der Stunde aktuell. Da weiß man, was da auf einen zukommt. Aber ich glaube, wir bringen eine Menge Fans mit. Das wird eine brutal geile Stimmung dort. Und dann müssen wir kämpfen, kratzen, beißen und mit aller Macht probieren, am Tivoli erfolgreich zu sein", sagt Lobinger, der mit seinem Doppelpack einen maßgeblichen Anteil am Erfolg der Duisburger gegen die TSG Hoffenheim II hatte.
Auch Braune fiebert dem Traditionsduell entgegen. "Volle Konzentration, voller Fokus auf Freitagabend in Aachen. Das wird auch ein geiles Spiel, ein besonderes Spiel. Aachen, Duisburg, und da geht es auch wieder um drei wichtige Punkte", betont der Schlussmann. Im Hinspiel gewann der MSV vor 28.119 Zuschauern mit 3:1. Ein Ergebnis, mit dem die Verantwortlichen an der Wedau auch am Freitag gut leben könnten. Immerhin würde es so auf Tabellenplatz zwei gehen, ehe am Sonntag Rot-Weiss Essen den 1. FC Saarbrücken empfängt und Energie Cottbus bei Viktoria Köln antreten muss.
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