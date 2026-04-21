Max Braune und Lex-Tyger Lobinger sind heiß auf Alemannia Aachen

Die Vorfreude auf beiden Seiten ist riesig, der größere Druck liegt allerdings auf den Schultern der Gäste. Mit 63 Punkten liegt der MSV nur einen Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Vier der vergangenen fünf Spiele konnten die Zebras für sich entscheiden und haben im Saisonendspurt ihre Form wiedergefunden. Dies ist auch bei der Alemannia der Fall. Nach desolater Hinrunde haben die Kaiserstädter in diesem Kalenderjahr eine eindrucksvolle Serie hingelegt und sind im Klassement auf Rang sieben geklettert. Am Freitagabend treffen somit die beiden formstärksten Mannschaften der 3. Liga aufeinander.