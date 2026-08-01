Max Braune überragt bei gelungener Generalprobe des MSV Duisburg

Dominik Kother im Duell gegen einen Sparta-Spieler. – Foto: IMAGO

Es war für beide Vereine die Generalprobe vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende. Begleitet von rund 1.500 Fans trat der MSV Duisburg zum finalen Test bei Sparta Rotterdam im traditionsreichen Stadion Het Kasteel an. Bei Volksfeststimmung waren Torerfolge indes Mangelware. Nach dem torlosen Pausenstand sollten auch nach dem Seitenwechsel keine Tore fallen. Torwart Max Braune stach hervor. Insgesamt setzte MSV-Coach Dietmar Hirsch 22 Spieler ein.

Auf die erste Offensiv-Aktion mussten die MSV-Fans nicht lange warten. Dominik Kother versuchte es nach sechs Minuten aus der Distanz, setzte den Ball aber auch beinah ebenso viele Meter über den Querbalken. Auf der Gegenseite verbuchte Shunsuke Mito den ersten Versuch für sich, wenngleich er nach einem Stolperer im Strafraum nicht zum Abschluss kam (7.). Es folgte eine etwas ruhigere Phase, ehe es die Zebras schnell machten. Florian Krüger stecke auf den startenden Lex-Tyger Lobinger durch, der den Keeper zwar überwinden konnte, das Tor traf er aber nicht. Wenige Zentimeter am Pfosten vorbei kullerte das Spielgerät ins Toraus (16.). Etwas dichter am Torerfolg war Ayoni Santos, der nur zwei Minuten später aus 16 Metern abzog und die Latte über MSV-Schnapper Max Braune einem Belastungstest unterzog.

Im Gegenzug schickte Kother Krüger, der zu seinem Mitspieler zurückspielte. Aus spitzem Winkel konnte der jedoch keine Torgefahr kreieren und auch die anschließende Ecke verpuffte ergebnislos (19.). Negativ machte Mito wenig später auf sich aufmerksam, als er einen Strafstoß schinden wollte. Eine Verwarnung war der verdiente Lohn (26.). Wenig später konnte sich die Duisburger Defensive beim starken Braune bedanken, der gleich zwei Glanzparaden innerhalb weniger Sekunden aus dem Ärmel schüttelte und Mito sowie Nökkvi Thórisson zum Verzweifeln brachte (32.). Torlos ging es für beide Mannschaften schließlich in die Halbzeit. Auch der zweite Anzug sitzt Viermal wechselte MSV-Coach Dietmar Hirsch in der Pause. Für Ben Schlicke, Simon Symalla, Kother und Krüger kamen Martin Ens, Ramien Safi, Patrick Sussek und Jakob Bookjans. Den Torschrei auf den Lippen hatten die Duisburger Fans in der 53. Minute. Can Coskun drang in den Strafraum ein und zog gleich ab. Abgefälscht von Lobinger klatschte der Ball an den Pfosten. Duisburg war in dieser Phase tonangebend. Bookjans erzwang eine Ecke, die von Sussek auf den Kopf von Rasim Bulic kam. Der wuchtige Sechser nickte knapp über den Kasten (56.).