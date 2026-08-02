Max Braune geht mit großem Selbstvertrauen in die Saison

Max Braune ist der sichere Rückhalt beim MSV Duisburg. – Foto: Marcel Eichholz

Wenn ein Spieler des MSV Duisburg bei der Generalprobe gegen Sparta Rotterdam herausragte, dann war es Torwart Max Braune. Der Schlussmann vereitelte gleich mehrere Großchancen und spiele seine Stärken perfekt aus. Entsprechend zufrieden war der junge Keeper nach dem Schlusspfiff. Lobende Worte gab es auch von Cheftrainer Dietmar Hirsch, der seiner Nummer eins noch einmal besonders den Rücken stärkte.

Mindestens vier Großchancen konnte Braune im traditionsreichen Sparta-Stadion Het Kasteel abwehren und die Gegenspieler zum Verzweifeln bringen. Für beide Mannschaften war es die Generalprobe eine Woche vor dem Start in die neue Saison. Gewinnen wollten ebenfalls beide Teams, doch Tore sollten, auch aufgrund der herausragenden Leistung des 23-Jährigen, nicht fallen. "Bei so vielen Paraden, gerade in Eins-gegen-eins-Duellen, kriegt man natürlich noch einmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen vor dem Saisonstart am nächsten Wochenende", sagte Braune im Anschluss.

"Es hat riesigen Spaß gemacht, hier gegen so einen Super-Gegner zu spielen", führte er weiter aus. Zudem konnte er weiter für sich werben. "Max geht natürlich als Nummer eins in die Saison. Das haben wir ganz klar so kommuniziert", betonte Hirsch, der aber zugleich darauf verwies, dass mit Toni Stahl ein hervorragender Schlussmann in Lauerstellung ist. "Toni ist super, als Typ super. Aber vor allen Dingen, was er macht, hat Hand und Fuß. Er ist auf der Linie super, beim Rauslaufen gut, trifft richtige Entscheidungen, das hat man auch gesehen. Auf dieser Position sind wir sehr gut aufgestellt", erläuterte er weiter.

Braune setzt sich hohe Ziele

Klar ist aber, dass Braune im ersten Saisonspiel gegen den SV Meppen vor heimischer Kulisse zwischen den Pfosten stehen wird. In der vergangenen Spielzeit hat Braune jede Partie über die volle Distanz bestritten und seinen Anteil am sehr guten Abschneiden des damaligen Aufsteigers gehabt. Für die anstehende Spielzeit hat er sich erneut viel vorgenommen. "Ich will besser sein als letzte Saison", unterstrich er und nahm gleich seine Mitspieler mit in die Pflicht: "Das sollte der Anspruch von uns allen sein."

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison hat das Team in der Vorbereitung gelegt. Die Ergebnisse sprechen hier für sich. Einzig die Niederlage gegen Beerschot VA bilden eine kleine Delle, zurückgeworfen wurden die Spieler davon indes nicht. "Ich glaube, Siege sind das beste Teambuilding. Da hilft kein Bowlingtag, kein Tag in der Kletterhalle oder so. Siege im Testspiel, gerade gegen gute Gegner oder gute Ergebnisse mit guten Spielen zusammen, das ist einfach das beste Teambuilding. Ich finde im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein mit der Vorbereitung", meinte Braune abschließend.