Max Blum verstärkt die Sportliche Leitung beim FC Steinen-Höllstein von Leon Bächlin · Heute, 08:07 Uhr · 0 Leser

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Der FC Steinen-Höllstein stärkt seine organisatorischen Strukturen und hat die Position des Teammanagers im Fußballbereich durch Max Blum erweitert. Mit dieser Maßnahme reagiert der Verein auf die steigenden Anforderungen im sportlichen Alltag und schafft klare Zuständigkeiten rund um die Mannschaft.



Der Teammanager fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen Mannschaft, Trainerteam, sportlicher Leitung und Vereinsführung.





„Mit der Erweiterung der Teammanager-Rolle professionalisieren wir unsere Abläufe weiter und entlasten gleichzeitig das Trainerteam, sodass der Fokus noch stärker auf die sportliche Entwicklung gelegt werden kann“, erklärt der 2. Vorstand Thomas Rau.



Die Position wird künftig von Leon Bächlin und Max Blum gemeinsam übernommen. Beide kennen den Verein sowie seine Strukturen bestens und ergänzen sich in ihren Aufgaben.





„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, den Verein bestmöglich zu unterstützen, damit wir uns gemeinsam auf unsere sportlichen Ziele konzentrieren können“, so Max Blum.



Mit diesem Schritt setzt der FC Steinen-Höllstein ein weiteres Zeichen für nachhaltige Entwicklung und professionelle Rahmenbedingungen im Fußballbereich.