Max Andersens Elfer in der 97. belohnt Dänischenhagens 3:3-Krimi von Ismail Yesilyurt · Gestern, 20:35 Uhr · 0 Leser

Gemeinsam klären Tim Rosenbaum (li), Christoph Kloss (MTV Dänischenhagen) und lennart Ross (am Ball) gegen Tom Wüllner (SpVg Eidertal Molfsee II). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Der war aber knapp“, pustete Max-Peter Andersen nach gespielten 97 Minuten durch. Der Spielführer des MTV Dänischenhagen hatte kurz zuvor in der Nachspielzeit das 3:3 per Elfmeter, nach Foul an Moritz Schomburg, erzielt. Eidertals Keeper Maximilian Meier war mit der Hand noch am Ball dran, aber da Andersen etwas schärfer den Ball ins rechte untere Eck getreten hatte, landete das Spielgerät im Tornetz.

"Das ist Harakiri" Es war der Lohn für eine ca. 20-minütige Schlussphase der Gäste, in der die Gastgeber mit wildem Spiel ihr Potenzial nicht ausschöpften und ihre Spielweise beruhigen konnten. „Das ist nicht normal, was wir spielen. Das ist Harakiri“, sagte Chris Foley, Chefcoach der SpVg, nach 70 Minuten zurecht. Dabei hatte Robin Ziesecke mit einem sicher verwandelten Strafstoß die Heimelf in der 59. Minute erneut in Front gebracht. Sicherheit gab es für das Team, das sehr gute Kicker in den eigenen Reihen, indes hat nicht.

Christoph Kloss (MTV Dänischenhagen) packt hier bei Maurice Burmeister (SpVg Eidertal Molfsee II) richtig zu. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Offensive verspielte man zu oft zu leichtfertig den Ballbesitz. Und von einer ordentlichen Restverteidigung nach etwas mehr als einer Stunde war die Foley-Elf weit entfernt. Die Dänischenhagener hatten durch Stian Sievers (66.), Max Andersen (68., 77.), Bent Schlieky (80.) und Moritz Schomburg (83.) genug Chancen. Die sechste Möglichkeit ist dann zu viel mit dem Foulelfmeter.

Frühstart für Molfsee – Dänischenhagen kommt zurück Wobei Louis Schütt in der 85. Minute den Deckel hätte draufmachen können. Seinem Heber über den heraus laufenden MTV-Schlussmann Finn Joachim fehlte die Genauigkeit. Dabei musste den MTV-Fans zu Beginn der Partie angst und bange sein, ein Debakel zu sehen. Die oberligaerfahrenen Tom Müller und Jasper Bandholt legten nach nur fünf Minuten ein 2:0 vor. MTV-Trainer Henning Bolz schilderte den Auftakt: „Ich glaube, vor der zehnten Minute war gar kein Selbstbewusstsein so in der Truppe und das kam dann überraschenderweise durch ein Torwartfehler von Molfsee, wo wir dann das 2:1 machen. Kam dann so ein bisschen Mut auf und wir haben dann auch tatsächlich mal besser Fußball gespielt“. Moritz Schomburg, neben Verteidiger Lennart Ross eine der stärksten Spieler egalisierte noch vor dem Pausenpfiff zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren zunächst auf die erneute Führung. Nach einem Foulspiel verwandelte Robin Ziesecke einen Elfmeter in der 59. Minute sicher zum 3:2 für die Platzherren. Auftrieb gab es für die SpVg dadurch nicht. Ganz im Gegenteil: Dänischenhagen hatte durch Stian Sievers, Max-Peter Andersen und Bent Schliesky bei teilweise hochkarätigen Chancen nicht das Glück beim Abschluss. Erst ein Foulelfmeter musste herhalten

Louis Schütt (SpVg Eidertal Molfsee II) hatte die Entscheidung mit einem 4-2 auf dem Fuß. – Foto: Ismail Yesilyurt