Mauth: Pauli folgt auf Madl: »Bin kein Mannschaftstrainer« Der Chefanweiser des TSV Mauth macht nicht über den Mai hinaus weiter und wird durch einen alten Bekannten ersetzt von Thomas Seidl · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Christian Pauli (li.) wird beim TSV Mauth kommende Saison Nachfolger von Robert Madl – Foto: M. Sigl

Meist werden Trainer-Trennungen oder Abschiede mit irgendwelchen Standardfloskeln begründet. Robert Madl, (Noch-)Chefanweiser des TSV Mauth, ist diesbezüglich eine Ausnahme. In einer außergewöhnlichen Offenheit gibt der frühere Klassetormann, der seit einem Jahr auf der Kommandobrücke des Bezirksligisten steht, einen Einblick in seine Gedankengänge. Der 42-Jährige wird nämlich mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 seinen Posten zur Verfügung stellen. Neben dem Chefanweiser wird sich auch Co-Trainer Klaus Gibis verabschieden, der ebenfalls ein TSV-Urgestein ist. Als Nachfolger kann der Klub mit Christian Pauli einen alten Bekannten präsentieren, der früher als Spieler über zwei Jahrzehnte eine Stütze beim Bayerwald-Traditionsverein war und bis zum Herbst knapp dreieinhalb Jahre als Chefanweiser in Diensten des Kreisligisten SV Hohenau stand.

"Ich liebe den Fußball. Deshalb habe ich an mich selber hohe Ansprüche, denen ich aus meiner Sicht nicht gerecht werden kann. Ich hinterfrage mich permanent und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein anderer Coach vielleicht mehr herausholen kann. Zudem habe ich festgestellt, dass ich kein Mannschaftstrainer bin und vielmehr in meiner Aufgabe als Tormanntrainer aufgehe. Darauf möchte ich nach dieser Saison wieder meinen vollen Fokus richten", sagt Madl, der mit seinen Schützlingen derzeit in der Ost-Staffel den zehnten Rang belegt. Drei der fünf letzten Partien vor der Winterpause konnten Fuchs, Hilz & Co. siegreich gestalten und damit konnten sich die Waidler ein Polster von fünf Punkten zur gefährdeten Zone verschaffen."Wir wollen unbedingt vorzeitig den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen. Dafür werden wir in den kommenden Wochen und Monaten Vollgas geben", verspricht Madl, der bereits seit zweieinhalb Jahren Tormanntrainer des 1. FC Passau ist und diese Funktion parallel zu seinem Mauth-Engagement ausübt.













