Mauth in Hutthurm gefordert - Derby in Niederalteich

Bereits am Freitagabend wird in der Bezirksliga Ost der 3. Spieltag mit dem Duell zwischen dem TSV-DJK Oberdiendorf und dem verlustpunktfreien SV Garham eröffnet. Tags darauf kommt es unter anderem zu dem interessanten Duell zwischen dem SV Hutthurm und dem TSV Mauth sowie dem Landkreisderby zwischen der noch punktlosen SpVgg Niederlalteich und dem FC Künzing. Erst am Sonntag-Nachmittag muss Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden ran, der als Favorit zur U23 des SV Schalding-Heining reist.



Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Zum dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen dürfen wir den SV Garham begrüßen. Man hat bereits gesehen, dass die beiden neuen Trainer eine klare Linie haben und diese von der Mannschaft auch top umgesetzt wird. Nicht umsonst stehen sie mit sechs Punkten nach zwei Spielen da. Für uns lautet die Devise, aus den Fehler des letzten Spiels lernen und in einem Heimspiel wieder an die Leistungsgrenze gehen."



Personalien: Lediglich Alessandro Maier ist nicht einsatzbereit.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit Oberdiendorf erwartet uns eine giftige und zweikampfstarke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Sie agieren in der Abwehr kompromisslos und haben vorne mit Schwarz einen Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Trotz der beiden Auftaktsiege sehe ich Oberdiendorf als Favoriten, denn wir versuchen werden, ein wenig zu ärgern und selbstbewusst an die Aufgabe heranzugehen."



Personalien: Udo Tolksdorf, Simon Aschenbrenner, Nico Roll und Neuzugang Florian Weber sind nicht einsatzfähig.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Gegen Deggendorf wartet das nächste anstrengende Spiel auf uns. Der Gegner hat eine junge, wieselflinke und technisch starke Mannschaft, gegen die wir voll dagegenhalten müssen. Auf uns wird viel Defensivarbeit zukommen. Unser Ziel ist es, auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagen zu sein."



Personalien: Die Hausherren haben keine Ausfälle zu beklagen.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Der Punktgewinn in Grainet war ein Erfolg, da wir aktuell riesengroße Personalsorgen haben, die sich auch vor dem Spiel in Waldkirchen nicht wirklich entschärfen. Auf uns wartet erneut eine Mannschaft, die im vorderen Tabellenbereich zu erwarten ist und die mit Spielern wie Neuwirth, Sigl, Autengruber und Schätzl hervorragende Einzelspielern in ihren Reihen hat. Es muss bei uns wieder viel passen, um etwas holen zu können."



Personalien: Gegenüber dem Grainet-Match kehrt nur Samuel Langen definitiv in den Kader zurück. Ob Andras Mityko wieder an Bord ist, entscheidet sich erst kurzfristig. Neben den Dauerpatienten steht auch Abwehrchef Alexander Sperl nicht zur Verfügung. Felix Rem musste in Grainet angeschlagen vom Feld. Sein Mitwirken ist ebenso fraglich wie das von Lukas Semmler und Matthias Schäfer, die ebenfalls lädiert sind.







Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Beim ersten Heimspiel gingen wir komplett leer aus, das muss sich im zweiten unbedingt ändern. Wir erwarten einen eingespielten, robusten Gegner und müssen uns in Sachen Effektivität und Laufbereitschaft steigern, um diesen zu besiegen."



Personalien: Stammtorhüter Philipp Triebe ist nicht dabei, dafür kehrt Kevin Kesten in den Kader zurück.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Nach dem Punktgewinn gegen Hutthurm wollen wir in Grafenau auf dieser Leistung aufbauen. Die TSVler haben eine zweikampfstarke und robuste Truppe mit jahrelanger Bezirksligaerfahrung. Wir wollen uns defensiv etwas stabilisieren und nicht mehr so viele Chancen zulassen wie zuletzt. Offensiv müssen wir vor dem Tor noch konsequenter werden. Dann können wir auch in Grafenau etwas Zählbares mitnehmen."



Personalien: Torjäger Matej Stefl und Co-Spielertrainer Marco Kolmer sind wieder fit. Dafür muss dieses Mal Alexander Gerl ersetzt werden.