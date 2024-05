Mauth holt Big-Points im Derby! Rote Karte als Knackpunkt

In einem rassigen Derby behielten am Ende die Gäste vom TSV Mauth die Oberhand und holen sich dadurch sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Auch in der zweiten Halbzeit war kein Team klar besser. Der Knackpunkt der Partie war der Platzverweis in der 59. Spielminute für Perlesreuts Michael Reih, dessen Foulspiel als letzter Mann folgerichtig als Notbremse gewertet wurde. Den fälligen Elfmeter nagelte Bastian Hilz zum 1:0 für die Gäste aus der Mauth unters Tordach. Nur ein paar Minuten später in der 68. Spielminute handelte sich Julian Graf den zweiten Platzverweis für das Heimteam ein, somit wurde es für die 9 Hinterbliebenen Perlesreuter eine große Aufgabe, das Ruder noch herumzureißen. Schon fast die Vorentscheidung gelang Mauth in der 78 Spielminute, als der frisch eingewechselte Alexander Lenz mit seiner ersten Aktion auf 2:0 hochschrauben konnte. Kurz vor Abpfiff in der 87. Minute machte Jan Leimpek mit seinem 4. Saisontreffer und dem 3:0 für die Mauther nun endgültig den Deckel drauf.

Uli Köberl, sportl. Leiter TSV Mauth: "Wir haben gut begonnen und uns in den ersten 10 Minuten auch gute Chancen erspielt, waren aber im Abschluss zu ungenau und inkonsequent. Danach kam Perlesreut besser ins Spiel und das Spiel fand auf Augenhöhe und im Mittelfeld statt. Im weiteren Verlauf haben uns die Platzverweise und der dadurch resultierende Platz auf dem Feld in die Karten gespielt. Anfangs haben wir uns noch etwas schwer getan mit der Überzahl, sind aber dann besser reingekommen und haben es sehr gut zu Ende gespielt."