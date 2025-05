"Mausetoten Gegner wieder zum Leben erweckt" - Zittern trotz 1:5

Bereits am Samstag reisten die Freien Turner aus Braunschweig nach Nörten zum SSV Nörten-Hardenberg, der freiwillig den Weg in die Bezirksliga antritt. Auf der Gegenseite wollten die Braunschweiger den vierten Platz verteidigen und sich für das Finale der Stadtmeisterschaft gut vorbereiten..

Der Start zeigte auch direkt, wer den Ton angibt. Die erste gute Chance wurde zwar noch von der Latte vereitelt. Marvin Fricke scheiterte, doch in der elften Minute verwandelte Len Schneider einen direkten Freistoß zum 0:1. In der 22. Minute dann die einzige Unachtsamkeit im Spiel der Braunschweiger. Nach einem langen Ball kam es zu einem Abstimmungsproblem in der Hintermannschaft der Gäste, sodass Nils Hillemann dazwischensprintete, denn Ball am Keeper Lau vorbeilegte und zum freien Lucas Duymelinck legte, der mit seinem 15. Saisontor den Ausgleich erzielte.

"Wir wollten weiter klar in den Aktionen und im Kopf sein, um das Spiel mit weiteren Toren zu killen." so Renner. Das lief auch sehr gut. In der 62. Minute traf wieder Moslener per Abschluss aus gut 20 Metern und nur sieben Minuten später verwandelte Florian Reinke einen Elfmeter, den Safronow rausholte. Kurz nach seiner Einwechslung ein perfekter Einstand.

"Unsere Reaktion war daraufhin aber sehr gut." so Co-Trainer der Gäste Gian Luca Renner. Die Freien Turner ließen sich nicht beirren und erzielten nach einer Eckball-Variante das 1:2 durch Marvin Fricke. In der 33. Minute stellte Maximilian Moslener per schönem Lupfer den Pausenstand von 1:3 her.

Dreifachwechsel stellt Partie auf dem Kopf

In der 75. Minute wechselten die Gäste dann dreifach durch. "Wir haben 75 Minuten das Spiel und den Ball kontrolliert, doch dann gab es nach den Wechseln einen Bruch. Das geht auf meine Kappe, doch es darf uns trotzdem nicht passieren, was dann passiert ist." so Renner. In der 77. Minute traf Lukas Nensel nach einem langen Ball, der nicht geklärt werden konnte. In der 78. Minute verwandelte Dennis Zeibig einen Elfmeter und in der 80. Minute erzielte Bent Friebe nach einem Standard das 4:5.

"Wir haben einen mausetoten Gegner in drei Minuten wieder zum Leben erweckt. Daraus müssen wir lernen." so Renner weiter. Es waren noch zehn Minuten auf der Uhr und eine dicke Nachspielzeit von zehn Minuten stand auch noch an. Nörten-Hardenberg drückte auf den Ausgleich, doch die Gäste überstanden mit "Wille und Leidenschaft."

Nach einem Konter konnte Luca Faustmann dann mit seinem 14. Saisontor den Auswärtssieg perfekt machen. "Kompliment an Nörten-Hardenberg, die trotz eines 1:5-Rückstandes immer weiter gemacht haben. Wir machen jetzt ein Haken hinter das Spiel." so Renner abschließend. Für Nörten-Hardenberg geht es am Sonntag gegen den Bovender SV zum vorerst letzten Landesligaspiel. Die Freien Turner spielen Mittwoch das Pokalfinale der Stadtmeisterschaft gegen die U23 von Eintracht Braunschweig.