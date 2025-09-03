Mause-Video sorgt für Unruhe im Fanlager des RWE

Am vergangenen Spieltag musste Rot-Weiss Essen eine 2:3-Pleite gegen Alemannia Aachen hinnehmen. Zeitgleich debütierte Leih-Zugang Jannik Mause für den RWE. Die Gefühle der Fans des Drittligisten zu ihrem neuen Stürmer waren jedoch gemischt.

Neben dem Ergebnis polarisierte vor allem die Vorstellung und Einwechslung von Zugang Mause, denn schon bei der Begrüßung des neuen Spielers gab es laute Pfiffe im Stadion an der Hafenstraße. Diese kamen allerdings aus dem Gästeblock, da der 27-Jährige lange für die Alemannia agierte und die Anhänger nicht erfreut über den Wechsel zum Konkurrenten waren. Vom Jahr 2021 bis 2023 spielte er 56 Mal für die Aachener und erzielte dabei 22 Tore. Zudem gilt er seit klein auf als ein Fan der Alemannia.

Drei verursachte Elfmeter sorgten für einen 0:3-Rückstand des RWE in der 61. Minute. Kurz darauf konnte der Revierklub auf 1:3 verkürzen (63.), ehe Zugang Mause in der 65. Minute zusammen mit Jaka Cuber Potocnik eingewechselt wurde. Mit ihnen wurden die Essener offensiv wieder aktiver. Potocnik stellte noch kurz vor Ende den Anschluss her (90.+5), schlussendlich reichte es aber, trotz zwei weiteren Halbchancen, nicht für einen Zähler der Hausherren.

"Kein Vergeben, kein Vergessen"

Die Liebe zu seinem Herzensverein und gleichzeitigem Konkurrenten des RWE war allerdings nicht der ausschlaggebende Punkt für die Verärgerung der Essener Anhänger.

Ein Video, dass es schon einige Jahre gibt, zeigt den Angreifer zusammen mit Aachenern Mannschaftskollegen im "Mega-Park" auf Mallorca. Soweit gibt es noch nichts verwerfliches. Allerdings stimmte einer seiner Mitspieler den Schmähgesang "Rot-Weiss Essen, ficken und vergessen“ an, den sonst immer nur konkurrierende Fanlager schreien. Mause schrie munter mit. Das Video wurde nach der Bekanntgabe seines Wechsels wieder viral in den sozialen Medien und so gab es viel Gesprächsstoff über die neue Sturm-Hoffnung.

Mause versuchte über ein Statement in seinem Vorstellungsvideo die Gemüter zu beruhigen. "Ich weiß, dass meine Vergangenheit ein Thema ist. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass ich alles tun werde, um die Ziele zu erreichen. Ich werde mich komplett in den Dienst der Mannschaft stellen“, versicherte der 27-Jährige den Fans.

Diese waren trotz der Stellungnahme nicht einverstanden mit dem Transfer und zeigten dies per Spruchband auf dem stand "Mause: Kein Vergeben, kein Vergessen“. Jedoch wurde der Angreifer auch von einigen RWE-Anhängern mit Jubel und Applaus empfangen.

Dies könnte daran liegen, dass die Essener sich nach einem echten Torjäger sehnten und Mause, der schon Torschützenkönig der Drittliga-Saison 2023/24 war, derjenige sein könnte der das Offensiv-Problem lösen kann.

Für die Rot-Weissen geht es nach all der Unruhe am kommenden Spieltag zum Auswärtsspiel in Regensburg. Mit einem wichtigen Dreier und einem möglichen Treffer des neuen Angreifers würde ein Teil der Fans sicherlich besänftigt werden.

