Maurus-Treffer reicht dem SV Oberegg für Platz eins

Elias Maurus rettete dem SV Oberegg nicht nur das 2:2 in Kammlach, sondern schoss sein Team damit auch auf Platz eins. – Foto: Walter Brugger

In der Allgäuer Kreisliga Nord gab es - witterungsbedingt - einen Führungswechsel. Denn die Partie des bisherigen Spitzenreiters TV Bad Grönenbach beim TSV Ottobeuren wurde noch vor der Halbzeit aufgrund eines Unwetters abgebrochen. Und weil zudem der FC Heimertingen mit 0:1 in Mindelheim unterlag, reichte dem SV Oberegg ein 2:2 beim TSV Kammlach, um an die Spitze zu springen. Ganz unten ging der FSV Lamerdingen wieder leer aus, im Kellerduell bei der DJK SV Ost Memmingen verlor das Schlusslicht mit 2:3.



Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 200 Der TSV Kammlach durfte bis kurz vor Schluss auf den Sieg hoffen, dann aber schlug der SV Oberegg zurück und freute sich über ein 2:2. Christian Melder hatte Oberegg in der 18. Minute in Führung geschossen, nachdem Johannes Müller ihn bedient hatte. Kammlach antwortete in der 34. Minute durch Manuel Funk, der den Ausgleich erzielte. In der zweiten Halbzeit verwandelte Alexander Schlosser einen Elfmeter zum 2:1 für den TSV, der die Partie damit gedreht hatte (63.). Doch Elias Maurus sicherte Oberegg nach Vorlage von Sebastian Huber in der 81. Minute den Punkt.Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Luis Javornik (Ehingen) - Zuschauer: 107 Die SG Sontheim/Westerheim musste sich dem TV Boos mit 1:2 geschlagen geben. Mann des Tages war dabei Marco Gröner, der alle drei Treffer besorgte. Zunächst brachte er Boos in der 49. Minute in Führung. 20 Minuten später lenkte er den Ball unfreiwillig über die eigene Linie und ließ die SG dadurch auf einen Punktgewinn hoffen. Doch Gröner hatte sein Pulver noch nicht verschossen, tief in der Nachspielzeit erzielte er das entscheidende 2:1 für Boos.Schiedsrichter: Luis Javornik (Ehingen) - Zuschauer: 107



Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 100 Im Julius-Strohmayer-Stadion verpasste der FC Heimertingen den Sprung an die Tabellenspitze. Der FCH musste sich beim TSV Mindelheim mit 0:1 geschlagen geben. Ein Tor von Qazim Prushi bescherte dem TSV den knappen 1:0-Sieg. Luis Wanninger legte in der 71. Minute vor und Prushi schloss ab.Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 100 Im Kellerduell besiegte DJK SV Ost Memmingen den FSV Lamerdingen mit 3:2. Patrick Starker brachte das Schlusslicht in der 4. Minute in Führung. Doch dann drehten die Ostler die Partie. Josip Kordic glich in der 37. Minute aus, Marius Scheuerl köpfte in der 79. Minute zur 2:1-Führung ein. Güven Karadeniz sorgte in der 89. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Marius Knopp verkürzte zwar in der Nachspielzeit per Kopf, an der FSV-Niederlage änderte das nichts mehr.Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 100

Ronsbergs Keeper Florian Hummel war machtlos, Daniel Tobler (7) hatte Woringen ganz früh in Führung geköpft. – Foto: Siegfried Rebhan



Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 150 Der TV Woringen ließ gegen den SC Ronsberg nichts anbrennen und gewann mit 4:1. Daniel Tobler köpfte bereits in der zweiten Minute nach einer Flanke von Bernd Kleß zum 1:0. Marius Schäfer erhöhte kurz vor der Pause mit einem Freistoß auf 2:0. Lukas Palameta machte in der 60. Minute per Kopf das 3:0. Tim Albat verkürzte zwar für Ronsberg, doch Michael Hefele stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her.Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Hubert Löser (Hurlach) - Zuschauer: 100 Während sich der TSV Altusried etwas Luft nach hinten verschaffte, hängt der TSV Lautrach-Illerbeuren nach der 0:1-Niederlage weiter im Tabellenkeller fest. In der ersten Halbzeit war das Spiel von intensiven Zweikämpfen geprägt, So handelte sich Lautrachs Alexander Bischof in der 43. Minute eine Zeitstrafe ein. Der entscheidende Treffer fiel in der 73. Minute, als Lautrach zwar wieder vollzählig war, Fabio Difilippo aber nicht stoppen konnte.Schiedsrichter: Hubert Löser (Hurlach) - Zuschauer: 100

Nach zwei Siegen in Folge erlitt der TSV Kirchheim wieder einen Rückschlag und musste sich dem SV Lachen mit 0:1 beugen. In der 18. Minute erzielte Jan Neugebauer das einzige Tor des Spiels, als er nach einer Vorlage von Max Wiedenmayer zur Stelle war. Kirchheim hatte in der 35. Minute die Chance große auf den Ausgleich, doch Daniel Geiger konnte bei einem Elfmeter Lachens Keeper Philipp Diebolder nicht büerwinden.

Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 70