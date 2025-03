Mauro Mazzotta verlässt den FCH

Mauro Mazzotta verlässt auf eigenen Wunsch den FC 08 Homburg. Nach vier Jahren wird der 36-Jährige sein Amt als sportlicher Leiter der U23 niederlegen.

Bereits im Dezember teilte Mauro Mazzotta der damaligen sportlichen Leitung mit, ab kommenden Sommer nicht mehr für das Amt als sportlicher Leiter der Homburger U23 zur Verfügung zu stehen. Nach den letzten sportlichen Entwicklungen in der U23 und der gestrigen 0:7-Niederlage beim SV Merchweiler hat sich der 36-Jährige dazu entschlossen, sein Amt bereits jetzt niederzulegen: „Die Mannschaft ist verunsichert und benötigt meiner Meinung nach einen neuen Impuls, um den Turnaround im Abstiegskampf zu schaffen. Das Wichtigste ist, den Klassenerhalt zu erreichen.“

Mauro Mazzotta kam im Sommer 2020 zunächst als Videoanalyst und Co-Trainer der U19 zum FCH. Nachdem er zwischenzeitlich zudem als Nachwuchskoordinator der Gesamtjugend tätig war, übernahm er ab Frühjahr 2021 als sportlicher Leiter die Verantwortung für die U23.

Über die Jahre baute er mit Cheftrainer Razkar Daoud und Co-Trainer Neder Mehir von Saison zu Saison eine schlagkräftige Mannschaft auf, lotste viele Nachwuchstalente nach Homburg und leistete auch Anteil an der Verbesserung der Infrastruktur. So schafften in den vergangenen Jahren dank der Arbeit von Mazzotta und seinem Team einige Spieler den Sprung zur 1. Mannschaft. Viele U23-Spieler trainierten regelmäßig bei der 1. Mannschaft mit und kamen auch zu Debüts in der Regionalliga und im Saarlandpokal. Dreimal wurde die U23 in dieser Zeit Homburger Stadtmeister. In der Saison 2022/23 spielte man bis kurz vor Ende der Saison noch um den Aufstieg in die Oberliga mit.

Aktuell befindet sich die Homburger U23 in der Schröder-Liga Saar nach einer bisher durchwachsenen Saison jedoch mitten im Abstiegskampf. Mit einer Ausbeute von 25 Punkten steht man derzeit auf einem möglichen Abstiegsplatz. In einem punktemäßig sehr engen unteren Tabellenfeld hat man derzeit lediglich einen Punkt Vorsprung auf den letzten Tabellenrang. Gestern Abend musste man im Kampf um den Klassenerhalt eine schmerzhafte 0:7-Niederlage beim SV Merchweiler einstecken.

„Wir bedanken uns bei Mauro Mazzotta für seine Verdienste und seinen Einsatz für unsere U23 in den vergangenen Jahren und wünschen ihm auf seinem weiteren beruflichen sowie privaten Weg alles Gute“, so Sportvorstand Michael Koch.

„Ich bedanke mich in erster Linie bei dem Vorstand und unserem Hauptsponsor für die Unterstützung beim Aufbau der U23-Abteilung in den letzten Jahren. Ein großer Dank geht an meine täglichen Mitarbeiter, Trainer Razkar Daoud, Co-Trainer Neder Mehir sowie dem ehrenamtlichen und unermüdlichen Staff um Frank Süssmeier und Sven Rugge, auf die immer Verlass war. Auch dem gesamten GROUNDUP-Team sowie den Mitarbeitern der Geschäftsstelle gilt mein Dank für die jahrelange starke Zusammenarbeit. Jetzt geht es darum, nötige Impulse zu setzen, um mit aller Macht die Liga zu halten sowie die neue Saison zu planen. Denn das Wohl des Vereins kommt zuerst und sollte immer an erster Stelle stehen“, so Mauro Mazzotta.

Der FC 08 Homburg bedankt sich bei Mauro Mazzotta für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute!