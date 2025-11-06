Maurizio Sanfratello nicht länger Trainer des Türk FC Hattersheim

Maurizio Sanfratello ist nicht mehr Trainer des Türk FC Hattersheim. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Hattersheim. Der Türk FC Hattersheim und Trainer Maurizio Sanfratello gehen ab sofort getrennte Wege. Sanfratello habe dem Klub bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, zur Winterpause aufhören zu wollen. „Im Laufe der Hinrunde ist die Entscheidung gereift, aufhören zu wollen“, erklärt der 38-Jährige. Nachdem er dem Verein Ende Oktober mitgeteilt hatte, für drei Wochen in Japan Urlaub zu machen, entschied der Vorstand, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.

Bei der 4:5-Niederlage am vergangenen Wochenende in Hochheim war der Übungsleiter schon nicht mehr an Bord. „Ich hätte gerne die Halbserie noch beendet", sagt Sanfratello, der sich beim Verein dennoch für die gemeinsame Zeit bedankt.

Sanfratello führte TFC zum Klassenerhalt Der 38-Jährige hatte den damals abstiegsbedrohten Kreisoberligisten im Oktober vergangenen Jahres übernommen und ihn über die Relegation zum Klassenerhalt geführt. In der laufenden Saison steht der TFC aktuell auf Rang acht im gesicherten Mittelfeld. „Ich bin mehr oder weniger da hereingerutscht. Ich habe den Verein damals in einer schwierigen Zeit übernommen. Ziel war, einen Umbruch zu starten und die Klasse zu halten“, blickt der scheidende Coach zurück.