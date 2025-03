Mauritz bleibt perfekt, Kobbos ringen Greven Punkt ab

Drei Spiele, neun Punkte, Torverhältnis von 9:3 − das ist der Stand der Dinge der DJK SV Mauritz im Kalenderjahr 2025. Der Aufsteiger aus der Kreisliga A Münster bleibt weiterhin verlustpunktfrei und klettert in der Tabelle. Gegen Kellerkind BSV Roxel entscheidet die Elf von Ivo Kolobaric das Spiel spätestens durch vier Treffer in der zweiten Halbzeit, nachdem Mauritz bereits in den ersten 45 Minuten durch das Eigentor des BSV-Spielers Kushtrim Ibrahimi in Führung gingen. Der Roxeler Ehrentreffer gelang den Gastgebern in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit durch Andre Gervais Meva' a Oyono − jedoch selbstredend nichts weiter als Ergebniskosmetik. Mauritz lässt durch die nächsten drei Punkte den 1. FC Nordwalde in der Tabelle hinter sich und rangiert nun auf Platz acht, der Klassenerhalt rückt durch ein Polster von mittlerweile zwölf Punkten immer näher. Roxel hingegen bleibt noch immer ohne einen einzigen Punkt auf dem Konto auf dem 16. Tabellenplatz.

Tabellenspitze rückt enger zusammen

So gut wie perfekt waren bislang auch die Ergebnisse des Tabellenführers Emsdetten 05 in diesem Kalenderjahr. Nun stolperte die Mannschaft von Daniel Apke erstmals und ließ im Heimspiel gegen Teuto Riesenbeck zwei Punkte liegen. Vor gut 150 Zuschauern geht 05 zwar mit einer Führung in die Kabine, Asdren Haliti trifft für die Gastgeber in der 31. Spielminute, doch nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff schlägt Teuto durch Nils Kämmer zurück (47'). Keines der beiden Teams schafft es in der zweiten Halbzeit noch einmal in Führung zu gehen und so wurden die Punkte am Wasserturm geteilt.