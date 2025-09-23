Maurice Wieting: „Wir sind keine Mannschaft, wir sind eine Familie“

Maurice Wieting erlebt derzeit seine dritte Saison beim SV Lövenich. Diesmal hat der 33-Jährige einen Traumstart hingelegt: sieben Tore in den ersten vier Spielen. Im Gespräch erklärt er, warum es ihn dieses Mal nicht weiterzieht, welche Fehler er in seiner Laufbahn heute anders machen würde und wie er auf die kommenden Jahre blickt.

Dass er beim SV Lövenich länger bleibt als gewohnt, sei kein Zufall, betont Wieting: „LöWi ist etwas ganz Besonderes für mich – und ich glaube, da kann ich auch für alle anderen Jungs sprechen. Es ist dieses WIR-Gefühl, dieses familiäre mit den Fans, mit dem Vorstand und den Mannschaftskollegen. Bei uns gibt es keine Einzelgänger, wir haben einen Weg und den gehen wir alle zusammen.“ Er gesteht, dass er dieses Gefühl in seiner Karriere lange vermisst habe: „Ich glaube, das ist das, was ich im Fußball gebraucht habe und leider viel zu spät kennenlernen durfte.“

Zuvor war der BVB-Fan für seine vielen Stationen bekannt, wechselte fast jede Saison den Verein. Rückblickend ordnet er das selbstkritisch ein: „Es war eine Mischung aus persönlichem Ego und fehlender Verbundenheit zu den Vereinen. Ich habe viele Fehler gemacht, die man erst im Alter bemerkt.“ Auch das Miteinander abseits des Platzes habe er früher vermisst: „So wie ich es heute in LöWi kenne – dieses Zusammensitzen nach dem Training oder vor den Spielen – das gab es leider in vielen Vereinen nicht.“

Mit sieben Treffern in vier Spielen ist der Stürmer derzeit kaum zu stoppen. Er erklärt den Grund für seine Topform so:

„Wir haben uns als Mannschaft ein Ziel gesetzt, jeder hat seine Aufgabe von Nummer 1 bis 28. Wenn jeder diese umsetzt, passiert es eben, dass ich das ein oder andere Mal treffe. Wir haben eine klare Marschroute von Trainer Björn Effertz, und auf die haben wir Bock.“

Persönliche Ziele stellt er nicht in den Vordergrund. „Wenn ich 50 Tore schieße und wir trotzdem um den Abstieg spielen, bringt es mir und der Mannschaft wenig“, sagt er. Vielmehr gehe es darum, die bestmögliche Platzierung zu erreichen.

Ganz ohne kleine persönliche Motivation geht es aber nicht: „Mit unserem Torwart Denis Durukanli habe ich eine Wette laufen, wer den besseren Impance-Score hat – den will ich natürlich schlagen.“

In die Zukunft blickt Wieting optimistisch: „In zwei, drei Jahren würde ich gerne noch in LöWi sein und, wenn es geht, meine Karriere dort beenden. Momentan fühle ich mich sehr gut und sehe das Karriereende noch in weiter Ferne.“

Auch wenn er im Rückblick einige Dinge anders machen würde, hat er für sich den richtigen Platz gefunden: „Ich würde definitiv viel weniger Vereine wechseln und mehr Kritik annehmen. Aber jetzt bin ich da, wo ich mich wohlfühle – und ich glaube, das sieht man auch. Björn Effertz hat mich fußballerisch in eine Richtung gelenkt, die mir brutal guttut. Und die Mannschaft ist für mich bedingungslos da. Ich würde sagen: Wir sind auf dem Platz keine Mannschaft, sondern eine Familie.“