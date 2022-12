Maurice von Winkler wechselt vom FC Denzlingen zum FC Emmendingen Von Winkler spielte bereits in der Jugend für die Emmendinger

Es handelt sich hierbei um alles andere als einen Unbekannten. Maurice hat bis zu den B-Junioren, die damals in der Oberliga Baden-Württemberg spielte, alle Juniorenteams des FCE durchlaufen, ehe er beim Offenburger FV ebenfalls in der Junioren-Oberliga und beim Bahlinger SC in der A-Junioren-Verbandsliga gegen den Ball trat. Nach einem 2-jährigen Studienaufenthalt in den USA spielte er dann beim FC Teningen und zuletzt beim FC Denzlingen. Dabei sammelte er in insgesamt 26 Partien (2 Tore) Verbandsligaerfahrung bei den Aktiven.