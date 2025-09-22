Maurice Steller rettet Aramäer HN einen Punkt bei der TGB

In den ersten zwanzig Minuten dominierte die TG Böckingen klar das Geschehen. Durch ihre giftige und zweikampfstarke Spielweise setzten die Gastgeber die Aramäer unter Druck. Die logische Konsequenz war die Führung in der 15. Minute: Nach einem Ballverlust der Aramäer auf der rechten Abwehrseite, konnten die Böckinger nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Kevin Haas verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:0.

Danach fanden die Aramäer besser ins Spiel und erarbeiteten sich vor der Pause mehrere gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch Schüsse von Gotovac und Wesley verfehlten das Tor nur knapp, sodass es beim knappen Rückstand blieb.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Aramäer die Partie fast vollständig, konnten ihre Überlegenheit jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Mehrere große Chancen, unter anderem durch Cramer, Gotovac und Gerber, fanden nicht den Weg ins Tor. Von der TG Böckingen kam offensiv nur noch wenig. Dennoch hatten die Gastgeber eine sehr gefährliche Szene, als ein Freistoß von Stefan Gündisch in der 77. Minute ans Aluminium klatschte.