Maurice Springfeld trägt auch in der neuen Saison das KSV-Trikot

„Maurice ist ein besonders wichtiger Spieler und Stütze unserer Abwehr. Zusammen mit Frederic Brill hat Maurice als Kapitän unsere Abwehr im Jahr 2025 richtig stabilisiert. Mit seiner Körperlichkeit hat er einen entscheidenden Anteil an der über die gesamte Rückrunde gewonnenen Defensivqualität unserer Mannschaft“, sagt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther zur Vertragsverlängerung.



„Ich freue mich riesig, dass ich auch in der kommenden Saison weiterhin das KSV-Trikot tragen werde. Wir haben eine so starke Rückrunde gespielt, auf diesem Fundament und mit unserem Teamgeist wollen wir unsere Fans auch in der neuen Saison begeistern. Alleine was unsere Fans zum Finale im Hessenpokal auf die Beine gestellt haben, verdient maximalen Respekt und weitere Unterstützung. Ich freue mich, dass ich auch nächste Saison zusammen für die Löwen auf- und abseits des Platzes alles geben werde und so die Bindung zwischen Mannschaft und Fans aufrechtzuerhalten und den Fans auch etwas zurückgeben kann“, sagt Maurice Springfeld.



Maurice Springfeld spielt seit 2021 beim KSV Hessen Kassel. Der am 13. Mai 1998 geborene und 1,84 Meter große Innenverteidiger hat in der abgelaufenen Saison 30 Regionalligaspiele absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Im Hessenpokal kam er in allen vier Runden zum Einsatz und erzielte ein Tor.