Maurice Schwarzbauer: Das Schiedsrichter-Juwel der KSG Eislingen

Von Eislingen irgendwann auf die große Bühne? Maurice pfeift für den KSG Eislingen, einem Verein, der ihn sehr unterstützt und fördert. Hier machte er seine ersten Schritte als Unparteiischer, sammelte wertvolle Erfahrungen in den Jugendspielen und wurde schnell für höhere Aufgaben empfohlen. „Maurice ist ein unglaubliches Talent“, sagt ein Vereinsverantwortlicher der KSG. „Er hat nicht nur ein exzellentes Regelverständnis, sondern auch eine natürliche Autorität auf dem Platz. Es macht uns stolz, ein solches Ausnahmetalent in unseren Reihen zu haben.“

Dank seines Ehrgeizes und seiner außergewöhnlichen Leistungen wurde er von seiner Schiedsrichtergruppe unter Beobachtung in der Bezirksliga berufen und kämpft nun in der rückrunde um den Aufstieg in die Herren Landesliga. Ein Vorbild in der KSG Eislingen Doch Maurice Schwarzbauer ist nicht nur selbst ein Talent – er gibt auch viel an den Verein zurück. Er unterstützt junge Unparteiische und hilft dabei, den Nachwuchs für dieses oft unterschätzte Amt zu begeistern. „Viele sehen nur die Spieler, aber ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball“, betont Maurice. „Deshalb ist es mir wichtig, junge Leute für diese Aufgabe zu begeistern. Und die KSG Eislingen gibt mir dabei die perfekte Plattform.“