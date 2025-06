Maurice Plunkte geht von der Holzheimer SG zurück nach Beeck

Anfang Juni schaffte die Holzheimer SG den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Nach einem verpatzten Aufstieg kämpfte sich die HSG über Monate zurück und hatte im Heimspiel gegen den FC Kosova Düsseldorf bereits die Chance, sich abzusetzen, unterlag aber mit 3:4. Pluntke verschoss in diesem Spiel einen Elfmeter, doch am letzten Spieltag der Landesliga, Gruppe 1, durfte der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen oder Kickers Offenbach doch noch jubeln: Mit einem 3:0 bei der VSF Amern gelang als Vizemeister der Sprung in die Oberliga.

Pluntke spielte in der Jugend für Deutschland