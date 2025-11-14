Maurice Pinger: Bindeglied auf und neben dem Platz

Wiesbaden. Verbandsligist SG Walluf hat am Wochenende spielfrei – Zeit zum Durchatmen nach dem 3:0-Derbysieg beim FV Biebrich 02. Für die Biebricher hingegen war die Niederlage ein Rückschlag. Die fehlende Konstanz zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison – ein deutlicher Kontrast zur vergangenen Spielzeit, als Stabilität die große Stärke des Vizemeisters war. Klar ist auch: Durch die fehlenden Säulen David Meurer (pausiert) und David Schug (langwierige Verletzung) fiel geballte Erfahrung weg. Andere müssen in diese Rollen erst hineinwachsen – ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Maurice Pinger zählt inzwischen zum kleinen Kreis der Führungsspieler und ist für das junge Team umso wichtiger geworden.

„Wir haben ihn in der vergangenen Saison schon in die Verantwortung genommen“, sagt Trainer Nazir Saridogan, dessen Vertrauen Pinger mit Leistung zurückzahlte. Pinger war eines der Gesichter des Biebricher Aufschwungs. Das war zuvor anders: Als der 25-Jährige aus der Jugend vom TSV Schott Mainz nach Biebrich kam, war sein Reifeprozess längst noch nicht abgeschlossen. „Als ich gekommen bin, war ich ein junger Kerl, der einfach nur Fußball spielen wollte“, sagt Pinger rückblickend. Nach einjährigem Intermezzo in Eltville kehrte er zur Saison 22/23 zurück. „Dann hat Nazir mit mir eine andere Idee gehabt, auch von dem, wo ich spielen sollte“, und zwar fortan auf der Sechs, wo er als „Taktgeber“ einen größeren Einfluss auf das Spiel hat. „Es macht mir unglaublich viel Spaß, das Spiel an mich zu reißen“, sagt Pinger, dessen Verhältnis zu Saridogan zudem gewachsen ist. „Ich habe eine sehr gute und enge Bindung zu Nazir. Bis jetzt habe ich nichts daran bereut, nach Biebrich zurückgekehrt zu sein.“

Vizekapitän mehr denn je mit Vorbildfunktion