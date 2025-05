Maurice Haar verstärkt den ETB SW Essen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen bekommt Gardemaß und Regionalligaerfahrung für seine Defensivabteilung, denn Maurice Haar wechselt zur kommenden Spielzeit an den Uhlenkrug. Der 1,92 m große Innenverteidiger spielte in dieser Saison bis zum März bei Türkspor Dortmund in der Regionalliga West, ehe die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. In dieser Zeit kam er auf 19 Meisterschaftsspiele, in denen ihm zwei Tore gelangen. Zuvor war er bei der SG Wattenscheid 09 und dem KFC Uerdingen in der Oberliga aktiv. Maurice Haar ist 29 Jahre alt, gebürtiger Gelsenkirchener und wohnt mit seiner Freundin auch weiterhin dort. Er arbeitet als Projektcontroller in Essen.