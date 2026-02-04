Maurice Haar bleibt Schwarz-Weißer

Maurice Haar verlängert beim ETB SW Essen. – Foto: Jens Terhardt

Am Uhlenkrug ist man sehr froh, dass man sich weiterhin die Dienste von Defensivspieler Maurice Haar sichern kann, denn der Abwehrhüne hat seinen Vertrag beim ETB Schwarz-Weiß Essen verlängert.

Der 30-Jährige wechselte vor dieser Spielzeit an den Uhlenkrug und weist mit 1,92 m absolutes Gardemaß auf. Im Vorjahr lief Maurice Haar für Türkspor Dortmund in der Regionalliga West auf. In den Spielzeiten zuvor konnte er bei der SG Wattenscheid 09, dem KFC Uerdingen 05 und TuS Bövinghausen reichlich Oberligaerfahrung sammeln. In dieser Saison stand er 13 Mal in der Anfangsformation der Schwarz-Weißen und konnte im Derby gegen Frintrop auch ein Meisterschaftstor für den ETB erzielen.

Der ETB-Vorsitzende Karl Weiß sagt über seinen Innverteidiger: „Auch wenn die Saison mit den beiden Sperren für Maurice nicht immer ganz glücklich lief, ist er aber für uns ein ganz wichtiger Spieler auf dem Platz und auch in der Kabine. Gerade wenn er fehlt, sieht man wie wichtig er für uns ist. Deshalb freuen wir uns, dass er auch in der Zukunft für den ETB vorangeht. Wir sehen ihn als ganz wichtigen Baustein für unsere Defensive. Er ist sowohl sportlich als auch charakterlich ein sehr guter Mann.“