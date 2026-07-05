Maurice Franke wechselt vom BSC Acosta zum Lehndorfer TSV

– Foto: Nicole Seidl

Der Lehndorfer TSV hat mit Maurice Franke einen hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 25-Jährige wechselt vom BSC Acosta an den Blitzeichenweg und soll die Offensive verstärken.

Franke ist flexibel als Zehner oder Stürmer einsetzbar. Zu seinen persönlichen Stärken zählt der Offensivspieler seinen Torabschluss, die Fähigkeit, Bälle festzumachen, sowie seine Mentalität. Als größte Erfolge seiner bisherigen Laufbahn nennt er die Deutsche Meisterschaft mit der Niedersachsenauswahl sowie den Aufstieg in die Oberliga mit der U23.

Franke wurde bei Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg ausgebildet und sammelte im Herrenbereich 70 Einsätze in der Oberliga für Northeim und die Freien Turner, wobei er 19 Mal traf. In der abgelaufenen Saison traf er in 21 Landesliga-Partien 21 Mal.