Maurice Burkhardt verlängert bei Rot-Weiß Hadamar

Zwei Finger hält er hoch, aber verlängert hat er (erst mal) für eine weitere Spielzeit: Maurice Burkhardt bleibt 26/27 Spielertrainer bei Rot-Weiß Hadamar. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

"Wir setzen bewusst auf Kontinuität, Zusammenhalt und eine klare sportliche Linie": Mit diesen Worten verkündet der SV Rot-Weiß Hadamar die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Spielertrainer Maurice Burkhardt. Der 34-Jährige war vor eineinhalb Jahren vom SV Niedernhausen nach Hadamar gewechselt. In dieser Saison könnte unter Burkhardts Regie der ersehnte Aufstieg in die Hessenliga gelingen. Zur Winterpause ist Hadamar nach holprigem Saisonstart als Tabellendritter aussichtsreich positioniert. Aktuell läuft für Hadamar die finale Phase der Vorbereitung, die das Team unter anderem mit einem Trainingslager in Griechenland aufwertete. Ferner lassen die Testspielergebnisse auf eine achtbare Frühform schließen. Am vergangenen Wochenende gab es einen 3:2-Auswärtssieg bei Hessenligist Stadtallendorf, davor wurde RLP-Oberligist SV Gonsenheim mit 2:1 besiegt. Das erste Ligaspiel bestreitet Hadamar am 1. März beim SV Zeilsheim.