Mit brutaler Effektivität zum Derbysieg: Die Mauerner (in Schwarz) fügten der FVgg die erste Saisonniederlage zu. – Foto: Lehmann

Mauern setzt Ausrufezeichen: Derbysieg gegen Tabellenführer Gammelsdorf „ärgerlich und unnötig“ Verlinkte Inhalte Kreisklasse 3 SpVgg Mauern Gammelsdorf

Nun hat es den FVgg Gammelsdorf erwischt. Nach fünf Siegen kassierte der Tabellenführer im Derby bei der SpVgg Mauern beim 2:3 die erste Niederlage.

SpVgg Mauern – FVgg Gammelsdorf 3:2 (1:1). In dem Lokalderby vor 475 (!) Zuschauern kam einiges zusammen. Der Tabellenführer ließ dieses Mal Chancen liegen, die er in den Wochen davor verwertet hatte. Und auf der anderen Seite waren die mutigen Aufsteiger aus Mauern brutal effektiv und holten sich einen natürlich etwas glücklichen, aber doch verdienten Sieg. Das war eines der bislang dicksten Ausrufezeichen in dieser Saison. Gammelsdorf legte nach einem Einwurf durch Niklas Hölzl vor (7.), Sascha Dörner glich per Foulelfmeter aus (10.). Dann ging Mauern in Führung (Leonard Filipp, 63.), und die FVgg glich aus (Benedikt Reiter, 79.). Für die große Jubelexplosion sorgte schließlich der zweite Streich von Sascha Dörner in der Nachspielzeit (90.+1). Jetzt muss die Narrhalla Mauern ihre jedes Jahr traditionellen Witze über chronisch erfolglose Lokalfußballer aus dem Kultprogramm bei Narrisch Mauern streichen. Die SpVgg-Kicker machen den Ort stolz.

SV Dietersheim – SV Hörgertshausen 3:4 (1:2). Überraschungsteam SV Dietersheim hatte nach der Gammelsdorfer Pleite die Chance, bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heranzurücken. Aber diesmal zahlte der Aufsteiger ganz bitteres Lehrgeld. Hörgertshausen war bei Standards brutal effektiv, und der SVD kam mit den ruhenden Bällen nicht zurecht. Mit den Toren von Julian Radlmaier (16.), Valentin Hobmaier (38./65.) und Michael Hobmaier (49.) führten der Gäste fast die gesamte Spielzeit. Bei Dietersheim glich Jonas Wick zum 1:1 aus (17.) – und dann gab es noch Anschlusstreffer durch Nicolas Esono Ntutum zum 2:3 (54.) sowie Alexander Schindler zum 3:4 (89.). Dietersheims Trainer Christopher Schindler sprach hinterher von einer ärgerlichen und unnötigen Niederlage. Sein Team habe eigentlich gut gespielt, aber in der Kreisklasse kann man mit vier Gegentreffern nicht jedes Wochenende gewinnen.

TSV Eching – SV Marzling 5:0 (2:0). Knapp eine halbe Stunde lang hielt der Gast das 0:0, aber die Tore von Fabio Crapanzano (28.), Nico Häcker (42.), Daniel Mömkes (63./70., jeweils Elfmeter) und Jonas Festbaum (85.) waren letztlich nur eine Frage der Zeit. Echings Trainer Miljan Prijovic sagte, dass seine Elf die Begegnung eigentlich noch deutlich höher hätte gewinnen können und das Team immer noch eine Menge Luft nach oben habe. Spielerisch habe man ein ordentliches Match abgeliefert – und nun soll auch Konstanz in die Aufstellungen kommen. Auf der anderen Seite muss der Vorjahreszweite Marzling aufpassen, dass er nicht in den Abstiegskampf hineinschlittert. Von den SVM-Fußballern kam in Eching nur sehr wenig.

FC Neufahrn – SC Freising 2:1 (2:1). Ihr Pulver hatten beide Teams schon nach Durchgang eins verschossen. Fatih Masat brachte die Freisinger in Führung (24.), aber binnen 150 Sekunden drehten Lehel Varga (30.) und Alexandru Dubinschi (32.) die Partie. Danach waren die Neufahrner klar überlegen und hatten eine ganze Menge an Chancen, verpassten aber durch den schwachen Torabschluss einen überzeugenden Vorsprung. FCN-Trainer Maximilian Peschek sah eine ordentliche Leistung seiner Truppe. Die verletzten Torjäger fehlen der Mannschaft derzeit natürlich sehr. Diesmal war es einfach nur wichtig, mit dem zweiten Saisonsieg aus den hinteren Plätzen ein Stück herauszukommen. Und der diesmal recht harmlose SCF festigte seinen Ruf als Wundertüte. Mit einem Sieg in Neufahrn hätte der Sportclub auf Rang zwei springen können, aber dafür fehlt die Konstanz.

SV Langenbach – TSV Paunzhausen 3:4 (1:1). Eigentlich deutete vieles auf einen Heimsieg hin, weil Langenbach nach den Toren von Christian Spengler (31.) und Malte Keding (59./61.) schon mit 3:1 führte. „Das war auch verdient“, sagte später Trainer Keding, „und dann kassieren wir Treffer aus dem Nichts, von denen ich immer noch nicht weiß, wie man sich die fangen kann.“ Langenbach hatte die Begegnung eigentlich im Griff, machte die Tore – und dann kamen spät die bösen Fehler, die man sich auf dem Niveau der Kreisklasse nicht leisten kann. Die klassische 1:0-Mannschaft aus Paunzhausen trat brutal effektiv auf und drehte die Partie durch die Tore von Yakhya Diop (45./68.), Simon Herberich (85.) und Stefan Fuchs (90.+3). Nach diesem Krachersieg hat nun jeder Kreisklassist mindestens einmal gewonnen. Für den TSV Paunzhausen war der finale Doppelschlag ein emotionaler Befrei㈠ungsschlag, auch wenn der gu㈠te Ruf der Abwehrmauer mas㈠siv bröckelt. Mit jeweils fünf Zählern stehen beide Mannschaften fürs Erste auf den Abstiegsrelegationsplätzen.

SGT Istanbul Moosburg – SV Vötting 2:1 (1:0). Mahmut Yarac brachte die Moosburger früh in Führung (19.), und danach verpasste es Istanbul, den Vorsprung in eine beruhigende Höhe auszubauen. Direkt nach dem 2:0 (Isa Özdemir, 90.+3) gab es noch den Strafstoß zum 2:1 (Christian Keller, 90.+4). Nach dem Tor war dann gleich Schluss, und das Ergebnis ging so auch in Ordnung. Mit elf Punkten ist die SGT Istanbul nun Zweiter, allerdings mit einem knackigen Rückstand von vier Zählern auf die trotz Niederlage vorneweg marschierenden Gammelsdorfer.