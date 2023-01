Mauer steht vor einer Neuerung im Sommer Kreisliga Heidelberg +++ SG Viktoria und Frank Eversberg gehen zur neuen Saison getrennte Wege

Frank Eversberg kam in der Saison 16/17 als Spieler nach Mauer, stieg unter Trainer Heiner Nenninger aus der A-Klasse in die Kreisliga auf, musste jedoch auch den direkten Wiederabstieg im Folgejahr hinnehmen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass Frank zur Saison 18/19 die Position des Cheftrainers übernehmen wird. Nicht klar war, dass er dies für die kommenden fünf Jahre tun würde, die Mannschaft in der Saison 2019/20 zurück in die Kreisliga führen und dort bis heute etablieren würde. Franks Bilanz kann sich also sehen lassen und war kein Grund für die Entscheidung. Viel mehr war man der Meinung, dass Mannschaft und Verein ein neuer Impuls gut tun könnte.

Bereits Ende der Hinrunde fanden die gemeinsamen Gespräche statt, um frühzeitig Klarheit zu schaffen. Es wurde bewusst darauf verzichtet, im Hintergrund bereits einen Nachfolger in Position zu bringen, weshalb sich die Verantwortlichen aktuell in Gesprächen mit möglichen Kandidaten befinden. Dabei soll nichts überstürzt werden, sodass im besten Fall auch Franks Nachfolger eine ähnlich lange und erfolgreiche Geschichte in Mauer schreiben kann.