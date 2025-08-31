Maue erste, spektakuläre zweite Halbzeit

Das Stadtderby zwischen dem SV Saar 05 Jugendfußball und der Zweiten des 1. FC Saarbrücken nahm erst im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. Nach der torlosen ersten Hälfte dauerte es aber weitere 21 Minuten, bis der Ball in einem der beiden Netze landete. Der vier Minuten zuvor eingewechselte Tim Kloster traf in der 66. Minute zur Gäste-Führung. Doch was FCS-Trainer Sammer Mozain kann, konnte Saar-Coach Timon Seibert sogar noch besser, auch er brachte in der in der 68. Minute mit Dion Tyler Rosche einen Joker. Und der stach innerhalb von zehn Minuten gleich drei Mal (74., 76. und 84.). "Wir haben nach der Führung wieder das Spiel komplett aus der Hand gegeben, das hatten wir schon mal gemacht und wir haben gehofft, dass wir daraus gelernt haben wie gegen Köllerbach. Doch unsere Mannschaft hat dann eine neue Qualität gezeigt, sie bewies Moral, kämpfte sich heran und wurde dann ganz spät noch mit dem Ausgleich belohnt. Das Spiel nahm in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt auf, wir konnten zum Glück noch einen Punkt mitnehmen", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Jael Mutombo Nyota gelang in der 85. Minute zunächst der Anschlusstreffer per direkt verwandeltem Freistoß, Thierry Correia Delgado Fonseca traf drei Minuten später zum 3:3 (0:0)-Endstand. Das FCS-Team ist jetzt Sieber, Saar 05 liegt auf Rang 14. Am kommenden Sonntag, 7. September um 17 Uhr kommt der derzeitige Fünfzehnte FV 09 Schwalbach auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Saar 05 spielt am gleichen Nachmittag um 15.30 Uhr beim SV Merchweiler auf dem Kunstrasenplatz an der Waldstr.