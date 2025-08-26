Matzenbach dreht das Spiel in Unterzahl

Beim Bezirksligaabsteiger legten die Gäste den besseren Start hin, denn bereits in der 8. Minute verwandelte Sven Maier einen Foulelfmeter zur frühen 1:0-Führung, nachdem zuvor Emmanuel Forson im Strafraum umgerempelt wurde. Der sichtlich überraschte Gastgeber wusste sich zunächst gegen solide stehende TVR-Abwehr nicht durchzusetzen und kassierte sogar wenig später den zweiten Treffer durch Benjamin Früh, der das Leder nach einer Kopfballvorlage von Simon Könninger zum 0:2 ebenfalls per Kopf über die Linie bugsierte. Da dem favorisierten Platzverein über weite Strecken des ersten Durchgangs nicht viel einfiel, konnte der TVR seinen Vorsprung bis zur Halbzeitpause verteidigen. Gleich nach dem Wechsel gelang dann allerdings Serdal Kocak der 1:2-Anschlusstreffer, und die jetzt mit einer ganz anderen Körpersprache agierenden Gastgeber drückten die Gäste verstärkt in die eigene Hälfte. Die wie verwandelt agierenden FCM´ler starteten nun Angriff auf Angriff, und in der 56. Minute fälschte Julian Wacker eine Flanke unglücklich zum 2:2-Ausgleich ins eigene Gehäuse ab. Nachdem der bereits verwarnte Kocak in der 69. Minute wegen Reklamierens die Ampelkarte gezeigt bekam, hatte der TVR in den letzten zwanzig Minuten einen numerischen Vorteil. Beinahe hätte dies zum Erfolg geführt, doch nach einem herrlichen Angriff brachte Benjamin Früh den Ball nicht im Tor unter. Stattdessen erzielte Lukas Nachtrab wenig später mit einem fulminanten Schuss unter die Latte die 3:2-Führung. Trotz einem Mann weniger dominierten die Einheimischen das Geschehen bis zum Schlusspfiff und standen somit als verdienter Sieger fest. Kurz vor Spielende drohte das Spiel kurz zu eskalieren, als es nach einer vom Unparteiischen nicht erkannten Tätlichkeit eines FCM-Spielers zu Tumulten kam, ehe der Referee die Begegnung einfach kurzerhand abpfiff.