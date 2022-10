Matyssek-Verletzung überschattet Arbeitssieg

Schiedsrichter: Etienne Stollsteimer ( VfL Gemmrigheim

Zuschauer: 100

Besondere Vorkommnisse:

Sascha Peukert (FSV) hält Foulelfmeter von Torben Hierl (68.)

Nach zwei Heimniederlagen in Folge wollte der Friedrichshaller SV dieses Mal die Punkte unbedingt im Sportpark halten und das merkte man der Mannschaft von Beginn an auch an. Etliche Ausfälle, darunter auch Torhüter Ensar Orgo, mussten heute kompensiert werden. Mit konsequentem hohem Pressing übernahm der FSV vom Anpfiff weg die Initiative und ließ Ilsfeld zunächst nicht zur Entfaltung kommen. Die Heimelf besaß mehrere Chancen zur frühen Führung, doch außer fünf Ecken in den ersten fünf Minuten sprang nichts Zählbares dabei heraus. Nach einer Viertelstunde hätte dann das erste Tor für den FSV fallen können. Hendrik Belz hatte auf Marvin Knoll abgelegt, doch dessen Schuss flog über den Kasten. Nur eine Zeigerumdrehung später nahm sich Fabio Schumacher ein Herz und hielt aus der Distanz einfach mal drauf und die Kugel landete zum 1:0 im gegnerischen Netz. Die Gastgeber blieben im Angriffsmodus und hätten durch Belz nachlegen können, doch dieser brachte den Ball nicht am Ilsfelder Keeper vorbei. Der Friedrichshaller SV hielt das Spiel breit und versuchte gezielt in die freien Räume anzuspielen. Einzig weitere Tore fehlten noch. Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff dann der Schockmoment für den Friedrichshaller SV und seine Anhänger. Nach einem Luftduell mit einem gegnerischen Spieler und dem Ilsfelder Torhüter hatte es FSV-Spielertrainer Philipp Matyssek ziemlich böse erwischt. Die erste Diagnose vor Ort lautete Bruch des Ellenknochens, was sich leider später im Krankenhaus bestätigt hatte. Obwohl die Rettungskräfte schnell im Sportpark eingetroffen waren, wurde die Halbzeit bis zum Abtransport des Verletzten ausgeweitet. Wir wünschen unserem Coach auf diesem Weg eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, dass er bald wieder auf den Platz zurückkehren kann.

Auch unter dem Eindruck der schweren Verletzung ihres Mannschaftskameraden blieb der FSV im zweiten Durchgang das aktivere Team. Die Angriffe wurden sogar noch zwingender. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff wurde Hendrik Belz im Ilsfelder Strafraum zu Fall gebracht und es gab folgerichtig Strafstoß. Fabio Schumacher schritt zur Ausführung und verwandelte sicher zum 2:0. Zehn Minuten später gab es Elfmeter auf der anderen Seite. Aber SCI-Torjäger Torben Hierl scheiterte am glänzend reagierenden Orgo-Vertreter Sascha Peukert. In der 68. Spielminute bekam der Friedrichshaller SV die nächste gute Möglichkeit, den Sack vorzeitig zuzumachen. Ein von Marc André Heeg abgefangener Ball landete über Marco Bickel bei Marvin Knoll, der jedoch freistehend das Tor verfehlte. Ilsfeld versuchte über Konter zum Erfolg zu kommen, konnte jedoch nur selten für Gefahr sorgen. Zehn Minuten vor dem Ende verhinderte die Ilsfelder Nummer eins den dritten Treffer von Fabio Schumacher, als dieser einen Freistoß direkt auf das Tor donnerte. Das Tor zum 3:0 Endstand steuerte Marvin Knoll in der 86. Minute bei, als er durch einen Steckpass von Marco Bickel herrlich freigespielt noch den Torhüter ausspielte und dann locker einschob. Am Ende stand dank einer homogenen Mannschaftsleistung ein ungefährdeter Arbeitssieg zu Buche. Durch diesen Sieg hat sich der Friedrichshaller SV auf den neunten Tabellenplatz verbessert.

Friedrichshaller SV: Sascha Peukert, Marc André Heeg (78. Yannic Wasser), Jonathan Veith, Yunus-Emre Yilmaz, Hendrik Belz (84. Jonas Solz), Friedemann Kress (71. Jan Hildebrandt), Philipp Matyssek (45. Luca Schumacher), Marvin Knoll, Marco Bickel, Fabio Schumacher, Alejandro Reinhold