Matysik: „Wir sind heiß und freuen uns auf das Nachbarschaftsduell“

Der SV Türkspor Bad Oldesloe eröffnet am Sonntag um 14 Uhr gegen SV Eichede II die Rückrunde. Beide Mannschaften gehen ohne unmittelbaren Pflichtspielrhythmus in das Duell, nachdem sie am vergangenen Spieltag spielfrei hatten. Für Türkspor bietet sich damit die Gelegenheit, nach zuletzt schwierigen Wochen wieder Stabilität zu finden.

Trainer Patrick Matysik erwartet ein intensives Duell zweier Mannschaften, die nach der Pause wieder in den Wettbewerb finden müssen. „Nachdem in der letzten Woche beide Mannschaften kein Pflichtspiel hatten, wird es ebenso für Eichede als auch für uns darum gehen, mit einem guten Gefühl in die Rückrunde zu starten.“

Die Ausgangslage in der Tabelle zeigt eine klare Rollenverteilung: Bad Oldesloe steht mit 19 Punkten auf Rang elf, während Eichede II mit elf Zählern den vorletzten Tabellenplatz belegt. Dennoch warnt das Hinspiel vor allzu großer Selbstsicherheit. Dort setzte sich Eichede II deutlich mit 4:0 durch und fügte Türkspor eine der klarsten Niederlagen der bisherigen Saison zu.

Das Spiel besitzt zudem eine besondere regionale Note. Die kurze Distanz zwischen beiden Vereinen sorgt für einen gewissen Derbycharakter, was häufig zusätzliche Intensität mit sich bringt. Matysik blickt deshalb mit Vorfreude auf die Partie: „Wir sind heiß und freuen uns auf das Nachbarschaftsduell!“

Für Türkspor geht es dabei auch darum, Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu halten. Ein Erfolg gegen den direkten Konkurrenten könnte den Vorsprung vergrößern und gleichzeitig Selbstvertrauen für die kommenden Wochen geben. Eichede II hingegen benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht weiter zu verlieren.