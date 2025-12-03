Matysik: "Rapid kann verdientermaßen Herbstmeister zu werden"

Trainer Patrick Matysik machte im Vorfeld keinen Hehl aus der Schwere der Aufgabe: „Viel gibt es über Freitag eigentlich nicht zu sagen. Rapid hat gegen uns die Chance, verdientermaßen Herbstmeister zu werden.“ Die Lübecker empfahlen sich zuletzt eindrucksvoll mit einem klaren 6:1-Erfolg gegen den SC Rönnau und unterstrichen ihre offensive Durchschlagskraft. Besonders der schnelle Dreierpack zwischen der 24. und 32. Minute sowie die Dominanz über die gesamte Spieldauer zeigten, warum Rapid aktuell zu den stärksten Teams der Liga zählt.

Türkspor dagegen musste am vergangenen Wochenende einen Dämpfer verkraften. Beim 1:4 in Bargteheide geriet die Mannschaft früh in Rückstand und kassierte innerhalb von vierzig Minuten vier Gegentreffer. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Kubilay Büyükdemir konnte Türkspor dem offensivstarken Aufsteiger nicht standhalten. Auch die offensive Präsenz blieb – wie schon in den Wochen zuvor – überschaubar.

Matysik führt die Schwankungen auch auf fehlende Abläufe zurück: „Wir sind momentan nicht im Spielrhythmus – das haben wir letzte Woche zu spüren bekommen.“ Zudem verschärft sich die Lage im Kader zunehmend: „Unsere Personalsituation, die seit Wochen schon sehr dürftig ist, ist mittlerweile wirklich katastrophal.“ Die Belastungen durch Verletzungen, Erkrankungen und Ausfälle treffen die Mannschaft in einer Phase, in der eigentlich Stabilität gefragt wäre.

Trotz aller Widrigkeiten reist Türkspor nicht ohne Hoffnung nach Lübeck. „Wir haben nichts zu verlieren, es könnte also spannend werden,“ betont Matysik. Für seine Mannschaft bedeutet das: kompakt verteidigen, schnell umschalten und die wenigen sich bietenden Momente effizient nutzen. Gelingt dies, könnte das Duell enger werden, als es die Tabellenkonstellation vermuten lässt.

Türkspor steht weiterhin mit neunzehn Punkten auf Rang zehn. Rapid Lübeck (38 Punkte) kann mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter VfB Lübeck II heranrücken und sich gleichzeitig die Herbstmeisterschaft sichern.