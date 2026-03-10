Matysik: „Am Ende haben wir uns als reifere Mannschaft durchgesetzt“

– Foto: Bad Oldesloe

Der SV Türkspor Bad Oldesloe ist mit einem Heimsieg in die Rückrunde gestartet. Im Nachbarschaftsduell gegen SV Eichede II setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik mit 2:0 durch und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.

Noch vor der Pause erhöhte Türkspor auf 2:0. In der 34. Minute unterlief Eichede-Verteidiger Nick Henry Tonder ein Eigentor, das den Gastgebern eine komfortablere Ausgangslage verschaffte.

Die Gastgeber gingen in der 22. Minute in Führung. Kamel Ejleh traf zur überraschenden 1:0-Führung für Türkspor. Trainer Matysik ordnete die Situation nach dem Spiel selbstkritisch ein: „Wir gehen in der ersten Halbzeit, um ehrlich zu sein, aus dem Nichts in Führung, haben aber meiner Meinung nach einen Funken mehr vom Spiel.“

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste aus Eichede hatten die große Gelegenheit zum Anschluss, vergaben jedoch einen Elfmeter. Türkspor blieb dagegen gefährlich und kam mehrfach zu Situationen, in denen die Entscheidung möglich gewesen wäre. „Eichede verschießt in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter und wir verpassen mehrfach kurz vor Schluss den Deckel endgültig drauf zu machen,“ erklärte Matysik.

Am Ende verteidigte Türkspor die Führung souverän und brachte den Vorsprung über die Zeit. „Am Ende haben wir uns als reifere Mannschaft durchgesetzt, auch wenn es vom Niveau ein Spiel auf Augenhöhe war mit Chancen auf beiden Seiten.“

Mit dem Sieg verbessert sich Türkspor auf 22 Punkte und rückt auf Rang zehn vor. Eichede II bleibt mit elf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Tabellenführer bleibt weiterhin Rapid Lübeck mit 47 Punkten vor dem VfB Lübeck II.

SV Türkspor Bad Oldesloe – SV Eichede II 2:0

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Marsel Alias Kmiec (59. Bilal Bilgic), Kamel Ejleh (77. Jonas Borrek), Bejte Rama (55. Lennart Hein), Arda Kati (46. Kubilay Büyükdemir), Hokir Busali, Adrian Matysik, Veysel Kara (71. Nichita Cremenciutchii), Arber Selimi, Arbnor Mustafa - Trainer: Patrick Matysik

SV Eichede II: Przemyslaw Szymura, Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Matteo David Morello (76. Cacanja Akoma Lawrence), Torge Leo Facklam, Nick Henry Tonder (55. Alik Himmelspach), Jonas Maximilian Evers, Danylo Pomihalov, Evgenij Bieche, Linus Schürfeld, Jan Bojarinow (86. Jan Plate) - Co-Trainer: Christian Hack

Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kamel Ejleh (22.), 2:0 Nick Henry Tonder (34. Eigentor)