Mattia Trianni: Ex-Profi zwischen Landesliga, Toren und Fußballschule

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Mattia Trianni ist keiner jener Stürmer, die sich über große Gesten definieren. Seine Laufbahn erzählt ohnehin genug: Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga, 3. Liga, dazu die Erfahrung in den USA. Wer heute auf den Deutsch-Italiener bei der Sport-Union Neckarsulm blickt, sieht keinen ausklingenden Karrieristen, sondern einen Angreifer, der seinem Fußball eine neue Form gegeben hat – reifer, klarer, wirksamer. Im Gespräch mit FuPa erzählt er über seine Karriere.

Dass Trianni heute in der Landesliga spielt, könnte von außen wie ein Rückschritt wirken. Für ihn selbst ist es eine bewusste Entscheidung gewesen, die sportlichen Ansprüche mit dem Leben neben dem Platz in Einklang zu bringen. Den Unterschied zu höheren Klassen beschreibt er sehr klar. In der 3. Liga oder Regionalliga sei vieles „strukturierter, taktisch klarer und konstanter auf einem hohen Niveau“, so Trianni gegenüber FuPa. In der Landesliga hingegen werde mehr über „Kampf, Mentalität und Tagesform“ entschieden. Gerade diese andere Form von Wettbewerb scheint ihn zu reizen. Es geht nicht mehr nur um perfekte Abläufe, sondern um Widerstandskraft, Präsenz und Verantwortung in unübersichtlichen Spielen.

Der Wechsel zur Sport-Union Neckarsulm war für Trianni deshalb kein Zufall, sondern das Ergebnis einer bewussten Abwägung. „Der wichtigste Grund für meinen Wechsel zur Sport-Union Neckarsulm war die Kombination aus sportlicher Perspektive und meiner persönlichen Situation“, sagt er. Er habe weiterhin ambitioniert Fußball spielen wollen, zugleich aber auch mehr Stabilität gesucht. Der Verein biete ihm ein gutes Umfeld und klare Ziele. Dass diese Entscheidung sportlich voll aufgegangen ist, belegen seine Zahlen eindrucksvoll: 36 Scorerpunkte in 34 Spielen, darunter 25 Tore und 11 Vorlagen. Trianni ist in Neckarsulm nicht bloß ein erfahrener Mitläufer, sondern prägender Leistungsträger und verlässlicher Unterschiedsspieler.

Eine Laufbahn durch viele Fußballwelten

Sein Weg durch den Fußball war lang, vielschichtig und alles andere als beliebig. Stationen wie Pforzheim, FC Bruchsal, BSV Rehden, Neustrelitz, Viktoria Berlin, VfR Aalen, Babelsberg, Atlas Delmenhorst, Reutlingen und schließlich Neckarsulm erzählen von einem Spieler, der viele Ebenen des deutschen Fußballs kennengelernt hat. Besonders hebt Trianni seine Zeit bei Viktoria Berlin hervor. Das sei „eine sehr gute und positive Phase“ gewesen, die ihm letztlich „den entscheidenden Schritt in die 3. Liga zum VfR Aalen ermöglicht“ habe. In Aalen wiederum habe er gelernt, „konstant Leistung zu bringen und mit echtem Profidruck umzugehen“. Es sind Erfahrungen, die einen Stürmer nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich formen.

Was aus dem Profifußball geblieben ist

Wer Trianni heute beobachtet, erkennt schnell, dass er seine Karriere nicht nur als persönliche Sammlung von Stationen versteht. Er sieht darin auch eine Verpflichtung. „Aus dem Profifußball versuche ich vor allem meine Erfahrung und meine Einstellung einzubringen“, sagt er. Auf dem Platz übernehme er Verantwortung und kommuniziere viel mit seinen Mitspielern. Neben dem Platz gehe es ihm darum, „Professionalität vorzuleben“, im Training, in der Regeneration und in der Haltung. Gerade in einer Mannschaft mit jüngeren Spielern ist das von großem Wert. Trianni wirkt nicht wie einer, der vergangene Zeiten verklärt, sondern wie ein Führungsspieler, der weiß, dass Entwicklung oft mit den kleinen, unscheinbaren Gewohnheiten beginnt.

Erfahrung statt bloßer Routine

Dass er mit 33 Jahren noch immer derart produktiv ist, erklärt Trianni nicht mit Talent allein, sondern mit Veränderung. „Ich spiele erfahrener, treffe bessere Entscheidungen und erkenne viele Situationen schneller“, sagt er. Darin liegt vielleicht die wichtigste Entwicklung seines Spiels. Er ist heute ein Stürmer, der nicht nur aus der Bewegung lebt, sondern aus dem Lesen des Spiels. Gleichzeitig betont er, sich körperlich „sehr gut“ zu fühlen und weiterhin seine Dynamik einzubringen. Diese Mischung aus körperlicher Verfassung und gereifter Spielintelligenz macht ihn so wertvoll. Trianni verkörpert den Typus Angreifer, dessen Einfluss nicht allein in Toren messbar ist, sondern in der Art, wie er Angriffe vorbereitet, lenkt und vollendet.

Spiele, die bleiben

Wenn Trianni auf mehr als 260 Spiele im höherklassigen Fußball zurückblickt, tut er das mit berechtigtem Stolz, aber ohne Sentimentalität. Besonders in Erinnerung geblieben seien ihm das Siegtor gegen Hansa Rostock, die Begegnungen mit Traditionsvereinen wie dem Karlsruher SC, dem 1. FC Kaiserslautern oder 1860 München, dazu die emotionalen Spiele der 3. Liga vor großen Kulissen und die DFB-Pokalabende. Auch seine Zeit in der USL Championship in den USA hebt er hervor. Dort habe er eine „völlig andere Fußballkultur“ kennengelernt, die ihn „sportlich und persönlich“ geprägt habe. Selbst der Umstand, es ins FIFA-Spiel geschafft zu haben, gehört für ihn zu jenen Momenten, die einer Laufbahn besonderen Glanz verleihen.

Die Botschaft an die Jüngeren

Gerade weil Trianni so viele Ebenen des Fußballs erlebt hat, klingen seine Hinweise an junge Spieler glaubwürdig. Viele unterschätzten, sagt er, „den Faktor Professionalität“. Im Profibereich gehe es eben nicht nur um Talent, sondern um „tägliche Arbeit, Disziplin, Ernährung und mentale Stärke“. Der Unterschied werde oft in den kleinen Dingen gemacht, vor allem in der Konstanz. Zugleich verschweigt er nicht, dass auch Glück dazugehört: „zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und die Chancen zu nutzen“. Es ist eine realistische, ungeschönte Sicht auf das Geschäft. Vielleicht liegt gerade darin seine Stärke als erfahrener Spieler: Trianni romantisiert den Fußball nicht, aber er hat sich die Leidenschaft für ihn bewahrt.

Der Blick nach vorn

Auch in der Schlussphase seiner Karriere denkt Trianni nicht ans bloße Verwalten. Er möchte weiterhin erfolgreich und verletzungsfrei bleiben, Verantwortung übernehmen und konstant Leistung bringen. Sein Vertrag in Neckarsulm läuft aus, Anfragen aus der Verbands- und Oberliga gibt es bereits. Er will seine nächsten Schritte in Ruhe planen, aber weiter ambitioniert Fußball spielen. Parallel dazu baut er gemeinsam mit Marco Romano und Tolga Kilic mit dem „Kickerhelden Fußballcamp“ ein Projekt auf, das jungen Spielern professionelle Bedingungen bieten soll (Weitere Infos gibt es unter https://www.kickerheldencamp.de). So verbindet sich in Triannis Gegenwart vieles, was seine Laufbahn schon immer geprägt hat: sportlicher Ehrgeiz, Erfahrung, Bodenhaftung – und der Wille, dem Fußball etwas zurückzugeben.