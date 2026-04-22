Matti und Yanik Roth wechseln zum FC Auggen

Der Verbandsligist FC Auggen kann zwei weitere Neuzugänge vermelden. Zur neuen Saison kommt das Brüder-Paar Matti (22 Jahre) und Yanik Roth (23 Jahre) in den Bidirex -Sportpark nach Auggen. Beide spielen aktuell beim Bezirksligisten FC Freiburg-St.Georgen.

Der neue Trainer Amin Jungkeit freut sich sehr auf beide Neuzugänge und sagt: „ Matti und Yanik sind sehr ehrgeizig und möchten ihr Können auf Verbandsliganiveau zeigen und sich weiterentwickeln. Ich bin sehr froh, dass uns beide die Zusage gegeben haben. Ich freue mich schon darauf mit ihnen zu arbeiten, um die nächsten Schritte gemeinsam nach vorne zu gehen“.