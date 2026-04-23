Matti Jung wechselt vom Offenburger FV zu den Wölfen – Foto: Verein

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt kann einen weiteren Spieler für die kommende Saison begrüßen: Mit Matti Jung wechselt ein vielversprechendes Talent vom Offenburger FV zu den „Wölfen“.

Der 19-Jährige gehört aktuell noch zum A-Jugend-Jahrgang, hat sich jedoch bereits als feste Größe in der ersten Mannschaft seines bisherigen Vereins in der Landesliga etabliert. Diese Entwicklung unterstreicht sowohl seine sportliche Qualität als auch seine bemerkenswerte Reife auf dem Platz.

Die Verantwortlichen des FCW sehen in Jung eine wertvolle Verstärkung mit großem Entwicklungspotenzial und trauen ihm zu, wichtige Impulse zu setzen. Auch Cheftrainer Daniele Sanso zeigt sich überzeugt: „Matti war bei uns im Training und hat das Trainerteam und die Jungs direkt überzeugt.“