Matthias Uhing bleibt Trainer beim FC 08 Villingen – Söckler geht Zwei neue Spieler mit höherklassiger Erfahrung von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobi Baur

Matthias Uhing wird bis auf Weiteres Cheftrainer der Oberligamannschaft des FC 08 Villingen. Bereits seit Beginn der Vorbereitung hatte Uhing das Amt interimsweise übernommen – nun haben sich die Verantwortlichen entschieden, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

„Matthias ist ein sehr engagierter und organisierter Trainer – genau das braucht die Mannschaft jetzt nach der schwierigen und durchwachsenen Hinrunde. Wir freuen uns, dass er diese Aufgabe übernimmt und haben volles Vertrauen in seine Arbeit“, erklärt der Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan. „Ausschlaggebend war auch das sehr positive Feedback aus der Mannschaft zur bisherigen Vorbereitung. Wir haben keine vorschnelle Entscheidung getroffen, uns Zeit genommen und externe Kandidaten geprüft – am Ende war aber klar: In der aktuellen Situation ist Matthias die sinnvollste Lösung für den FC 08.“ „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Verantwortlichen und habe große Lust, mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich den Weg des Vereins mittragen werde – und zwar egal in welcher Funktion“, sagt Matthias Uhing. Der 53-jährige bringt viel Erfahrung mit, kennt die Mannschaft und das Niveau der Liga sehr gut. Unterstützt wird er künftig von Ralf Hellmer, der vom U21-Team als Co-Trainer zur ersten Mannschaft aufrückt. Im Gegenzug übernimmt Frederick Bruno die alleinige Verantwortung für die U21. Ihm stehen Kevin Vurusic und Bora Ikiz als Co-Trainer zur Seite. Paul Röll, bislang Co-Trainer der U21, wird künftig die U16 als Cheftrainer betreuen.

Zwei neue Spieler mit höherklassiger Erfahrung Sportlich kann der FC 08 zwei Verstärkungen präsentieren: Mit Marco Ehmann kommt ein 25-jähriger Innenverteidiger, der bereits in der polnischen Ekstraklasa aktiv war und zuletzt vereinslos war. „Marco hat uns sportlich überzeugt und ist uns finanziell sehr entgegengekommen – nur so war dieser Transfer überhaupt möglich“, erklärt Yahyaijan. „Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler über diese Saison hinaus.“ Da es sich hier um einen internationalen Transfer handelt, ist die Spielberechtigung bisher noch nicht erteilt worden. Alle Unterlagen wurden jedoch fristgerecht eingereicht, sodass das Freigabe in den kommenden Tagen vorliegen dürfte.