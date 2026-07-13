Matthias Tietz kehrt zum FC Kray zurück

Der FC Kray verstärkt sich mit einem erfahrenen Rückkehrer: Matthias Tietz wechselt vom SV Scherpenberg zurück in die KrayArena und wird künftig als spielender Co-Trainer das Trainerteam um Dimitrios Pappas und Can Senol ergänzen.
Der 36-Jährige war bereits in der Vergangenheit für den FC Kray aktiv und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. In seiner Laufbahn stand der defensiv vielseitig einsetzbare Spieler unter anderem für den SC Wiedenbrück, die Sportfreunde Lotte und die SG Wattenscheid 09 auf dem Platz und absolvierte zahlreiche Spiele in der Regionalliga. Zuletzt lief er für den SV Scherpenberg auf, der in der vergangenen Saison den Oberliga-Aufstieg schaffte.
Auf den zentralen defensiven Positionen zuhause, soll Tietz seine Qualität und Erfahrung künftig nicht nur auf dem Platz einbringen, sondern auch das Trainerteam unterstützen und seine Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab übernehmen.
Zu seiner Rückkehr und seiner neuen Aufgabe beim FC Kray sagt Matthias Tietz: "Ich freue mich auf die neue Saison und bin dankbar, dass mir der FC Kray die Möglichkeit gibt, langsam ins Trainergeschäft einzusteigen. Das ist ein Bereich, in dem ich mich auch langfristig sehe. Ich möchte meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, auch aus dem Profifußball, an die Jungs weitergeben und sie in ihrer Entwicklung bestmöglich unterstützen. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft."