Matthias Tietz kehrt zum FC Kray zurück

Für Tietz ist es eine Rückkehr zum FC Kray. – Foto: privat

Der FC Kray verstärkt sich mit einem erfahrenen Rückkehrer: Matthias Tietz wechselt vom SV Scherpenberg zurück in die KrayArena und wird künftig als spielender Co-Trainer das Trainerteam um Dimitrios Pappas und Can Senol ergänzen.

Rückkehr zum FC Kray

Der 36-Jährige war bereits in der Vergangenheit für den FC Kray aktiv und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. In seiner Laufbahn stand der defensiv vielseitig einsetzbare Spieler unter anderem für den SC Wiedenbrück, die Sportfreunde Lotte und die SG Wattenscheid 09 auf dem Platz und absolvierte zahlreiche Spiele in der Regionalliga. Zuletzt lief er für den SV Scherpenberg auf, der in der vergangenen Saison den Oberliga-Aufstieg schaffte.

Auf den zentralen defensiven Positionen zuhause, soll Tietz seine Qualität und Erfahrung künftig nicht nur auf dem Platz einbringen, sondern auch das Trainerteam unterstützen und seine Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab übernehmen.