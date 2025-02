Matthias Steinborn: RSV-Torjäger nicht nur zielgenau beim Fußball

Matthias Steinborn hat mit seinen 35 Jahren bereits viel erlebt – doch in der NOFV-Oberliga Süd beweist der Offensivspieler Woche für Woche, dass er noch immer ein entscheidender Faktor sein kann. Beim 4:0-Heimsieg des RSV Eintracht 1949 gegen den FC Einheit Wernigerode steuerte er zwei Tore und eine Vorlage bei und wurde dafür zum FuPa-Spieler der Woche gekürt.

Eine Ehrung mit Konsequenzen

Für Matthias Steinborn kam die Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche überraschend – und er nimmt sie mit Humor. „Spieler der Woche? Da muss ich einige Kisten mitbringen. Das wird teuer“, sagt er schmunzelnd. Dennoch: „Das freut mich natürlich.“

Defensive Stabilität und effektive Standards

Steinborn nennt vor allem die Defensivarbeit seines Teams als Schlüssel zum deutlichen Heimsieg. „Besonders hervorzuheben ist unsere geschlossene Defensivleistung. Was wir da in den letzten Partien abgeliefert haben, ist schon top“, lobt er. Gleichzeitig lief es auch in der Offensive nach Plan, insbesondere bei Standardsituationen. „Allein unser 3:0 nach der Ecke – immer wieder Wahnsinn anzusehen, wie stark da Saheed Mustapha ist.“

Freistoß mit vollem Risiko

Sein erster Treffer war ein direkter Freistoß – eine Szene, die ihm besonders in Erinnerung bleibt. „Bei meinem Freistoßtor habe ich gedacht: Entweder fehlt uns nach dem Spiel ein Ball, oder er ist drin. Das war der Dosenöffner.“ Der Schuss saß perfekt und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Tore mit dem Vollspann

Wie er seine Tore am liebsten erzielt, beantwortet Steinborn trocken: „Mit Vollspann. Denn was du nicht siehst, kannste nicht halten.“ Diese Einstellung zeigt sich auch auf dem Platz: Harte, präzise Abschlüsse machen ihn zu einer konstanten Torgefahr.

RSV Eintracht 1949: Ein Verein mit Charakter

Für Steinborn ist der RSV Eintracht 1949 nicht nur ein Klub, sondern eine Gemeinschaft. „Es ist so unglaublich familiär. Alle begegnen sich auf Augenhöhe“, erzählt er. Besonders die Atmosphäre rund um das Team schätzt er sehr. „Es macht einfach Spaß, auch früher zum Training zu gehen und sich bei einem Käffchen mit den Eltern der Jugendspieler zu unterhalten. Wirkt ab und zu wie ein Stammtisch – nur mit dem falschen Getränk.“

Ulf Kirsten als Vorbild

Steinborns großes Vorbild ist ein echter Strafraumstürmer: „Mein absolutes Vorbild war Ulf Kirsten. Eine Vollmaschine im 16er.“ Der ehemalige Torjäger von Bayer Leverkusen und Dynamo Dresden war bekannt für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor – eine Qualität, die auch Steinborn auszeichnet.

Variabel auf den Flügeln

Auf dem Platz spielt Steinborn besonders auf den Außenbahnen. „Ich fühle mich auf der Außenbahn schon wohl. Ob links oder rechts.“ Diese Flexibilität macht ihn für den RSV besonders wertvoll.

Genießen, solange der Körper mitmacht

Steinborn denkt mit seinen 35 Jahren nicht mehr langfristig, sondern konzentriert sich auf das Hier und Jetzt. „Langfristig kann ich mir in meinem zarten Alter nichts mehr vornehmen. Ich will gesund bleiben und genieße jede Einheit, wie jedes Spiel in vollen Zügen.“ Trotzdem sieht er noch keinen Grund aufzuhören: „Solang mein Körper mitmacht, kann ich noch viel Spaß und Erfolg beim RSV haben.“

Darts als Kabinen-Battle

Neben dem Fußball hat Steinborn eine weitere Leidenschaft: „Natürlich bin ich ein Macher an der Dartscheibe. Das hat Panzer schon einige Male in der Kabine spüren müssen.“ Seine Zielgenauigkeit beschränkt sich also nicht nur auf das Spielfeld.

Voll fokussiert auf den RSV

Aktuell steht der Fußball für Steinborn an erster Stelle. „Aktuell spiele ich nur Fußball für den RSV.“ Mit seiner Erfahrung und Qualität ist er einer der wichtigsten Spieler im Team, das die NOFV-Oberliga Süd anführt. Dabei helfen ihm mit Sicherheit seine Erfahrungen aus früheren Stationen wie beim SV Babelsberg 03, BFC Dynamo, 1. FC Magdeburg und 1. FC Lok Leipzig.

Ein Führungsspieler mit Erfahrung

Matthias Steinborn bleibt ein wichtiger Spieler beim RSV Eintracht 1949. Mit seiner Torgefahr, seiner Erfahrung und seinem Teamgeist trägt er entscheidend zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist eine verdiente Anerkennung – auch wenn sie für ihn mit einer Getränkerunde in der Kabine verbunden sein dürfte.