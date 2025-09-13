Matthias Schmelz neuer Verbandsfußballwart des HFV Nachfolge von Robert Neubauer aus gesundheitlichen Gründen

Matthias Schmelz ist neuer Verbandsfußballwart des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV). Der Vorstand des Verbandes berief den bisherigen Stellvertreter auf Vorschlag des Spielausschusses in das Amt. Vorausgegangen war der Rücktritt von Amtsinhaber Robert Neubauer aus gesundheitlichen Gründen.

Schmelz äußerte sich mit großem Respekt über seinen Vorgänger: „Zunächst bedauere ich den Rücktritt von Robert Neubauer, der diesen Vorgang erst notwendig gemacht hat. Roberts Arbeit als Verbandsfußballwart war vorbildlich.“ Zugleich betonte er seine Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Selbstverständlich freue ich mich über das Vertrauen des Verbandsvorstands in meine Person und über die neuen Aufgaben, die mich fortan erwarten. Ich werde das neue Amt mit einer hohen Motivation antreten und engagiert zu Werke gehen.“

Vor seiner Berufung war der neue Verbandsfußballwart bereits als Regionalbeauftragter für die Region Kassel und als Kreisfußballwart im Fußballkreis Kassel aktiv. Beide Ämter legt Schmelz nun nieder.