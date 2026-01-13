Matthias Regnat hat Spaß bei seinem ersten Trainerjob

Überdies konnte der TV auch mit Co-Trainer Christian Petrik (50) verlängern. Das Trainerduo geht also in eine zweite gemeinsame Saison in Barbing. „Regi und Petty leisten hervorragende Arbeit. In der Abteilungsleitung waren wir uns daher schnell einig, dass die Zusammenarbeit mit den beiden unbedingt fortgesetzt werden muss. Beide investieren unglaublich viel Zeit in ihre Trainertätigkeit und gehen ihre Aufgaben höchst professionell an, was in unserer Spielklasse alles andere als selbstverständlich ist. Sie verfügen über eine klare Spielidee, das Tempo und der Zug im Training sind beeindruckend. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass die Stimmung in der Mannschaft stets sehr gut ist. Sie haben einen ausgezeichneten Draht zu den Spielern und gehen individuell auf jeden Einzelnen ein. Auch neben dem Platz bringen sie sich außergewöhnlich stark ins Vereinsleben ein – was bei uns einen besonders hohen Stellenwert hat“, lobt Abteilungsleiter Johannes Giglberger die beiden Coaches in den höchsten Tönen.



In zehn Matches stand Matthias Regnat in dieser Kreisklassen-Saison bisher selbst auf dem Platz. Das Arbeiten mit der jungen Barbinger Mannschaft gefällt ihm sehr: „Die Entscheidung, in Barbing zu bleiben, ist mir leichtgefallen. Ich fühle mich in der Mannschaft und und im Verein sehr wohl. Die Mannschaft zieht voll mit, ist charakterlich einwandfrei und hat noch sehr viel Potenzial. Wir wollen die guten Ergebnisse bestätigen und noch besser werden. Ich freue mich, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen“, so Regnat. Co-Trainer Christian Petrik bläst ins gleiche Horn. Als Gründe für die Verlängerung führt der 50-Jährige „die Wertschätzung im Verein mir gegenüber, die super Zusammenarbeit mit Matthias – wir verstehen uns und haben die gleichen Gedanken etwas voranzubringen –, das Konzept des Vereins sowie das sehr familiäre Umfeld“ an.



Auch sportlich gibt es nichts zu Meckern. Letzte Saison dem Abstieg erst über die Relegation von der Schippe gesprungen, überwintern die Blauweißen diese Saison – frei von Abstiegssorgen – auf einem starken vierten Platz. Auf heimischem Terrain ist das Team um Kapitän Niklas Sonnauer nur schwer zu schlagen (4/4/1). Die auf Relegationsrang drei postierte SpVgg Illkofen hat vier Punkte mehr eingespielt, jedoch zwei Spiele weniger bestritten. Wobei das Direktduell mit Barbing noch aussteht. Mit Blick nach vorne sagt Fußballchef Giglberger: „Für unsere blutjunge Truppe – in vielen Spielen standen sechs Spieler auf dem Platz, die 19 Jahre oder jünger waren – sind die beiden Trainer ein zentraler Baustein, um das Team zusammenzuhalten, weiterzuentwickeln und idealerweise eine echte Ära im Verein zu prägen.“