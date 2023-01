Matthias Quadt übernimmt ab Sommer in Elm Gunnar Burfeindt wird spielender Co-Trainer

Der Vorstand des MTV Elm ist auf der langen Suche nach einem Trainer fündig geworden. Ab Sommer übernimmt Matthias Quadt das Kommando an der Seitenlinie.

Nach dem Weggang von Alexander Bube zum MTV Hesedorf wurden die Elmer in der aktuellen Saison von den Spielertrainern Gunnar Burfeindt und Eike Wilshusen trainiert. Zur Saison 2023/2024 werden beide von der Funktion abgelöst und Matthias Quadt übernimmt das Traineramt. Burfeindt übernimmt die Aufgabe des spielenden Co-Trainers.

Quadt ist derzeit noch Coach des SC Hemmoor in der Kreisliga Cuxhaven und wechselt im Sommer zum MTV Elm in die 1. Kreisklasse Nord. Er bringt bereits reichlich höherklassige Trainer-Erfahrungen mit nach Elm. Zuvor war er bereits Trainer des FC Oste/Oldendorf, VfL Güldenstern Stade und SC Agathenburg/Dollern.

Der MTV überwintert mit 17 Punkten aus 14 Spielen auf dem 10. Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse. Am 12. Februar 2023 startet das Burfeindt/Wilshusen-Team mit einem Auswärtsspiel beim SV Sandbostel in die Saison.