Matthias Munkler ist Schiedsrichter des Jahres

Foto von links: Matthias Munkler, Schiedsrichter des Jahres im Fußballverband Rheinland (2. von links), mit Verbandsschiedsrichterobmann Ulrich Schneider-Freundt (2. von rechts), Thomas Schmittgen, FVR-Vizepräsident Schiedsrichter (rechts), und Marco Schütz, FVR-Vizepräsident Senioren. – Foto: FV Rheinland

„Die Entwicklung von Matthias Munkler zeigt, dass sich kontinuierliche Arbeit, Disziplin und Leidenschaft auszahlen“, sagt Verbandsschiedsrichterobmann Ulrich Schneider-Freundt, der die Ehrung zusammen mit Thomas Schmittgen, FVR-Vizepräsident Schiedsrichter, und Marco Schütz, FVR-Vizepräsident Senioren, vor dem Anpfiff des ersten Rheinlandligaspiels der Saison 2026/27 zwischen dem SV Laubach und dem TuS Mayen vornahm.

Seine ersten Schritte als Unparteiischer unternahm Matthias Munkler im Dezember 2012 bereits als 13-Jähriger. Nach Stationen in der Kreisliga A (2018), Bezirksliga (2019), Rheinlandliga (2022) und Oberliga (2023) wurde er nun für die Saison 2026/2027 als spezialisierter Schiedsrichterassistent in der 3. Liga nominiert.

„Als ich erfahren habe, dass ich als spezialisierter Schiedsrichterassistent in der 3. Liga zum Einsatz kommen werde, habe ich mich riesig gefreut. Das ist natürlich eine besondere Chance“, sagt Munkler. Der Reiz der Aufgabe liege vor allem in der Teamarbeit: „Man ist als Schiedsrichterteam nur dann erfolgreich, wenn die Kommunikation stimmt und jeder seine Rolle kennt. Unser gemeinsames Ziel ist es, auf dem Platz die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.“