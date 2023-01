Matthias Morys bleibt bei der SG Schorndorf Bezirksligist verlängert mit seinem Topstürmer.

Der sportliche Leiter Michel Cipriotti sagt über die Vertragsverlängerung: "Die Verlängerung mit Matthias Morys war uns sehr wichtig. Neben seiner geballten Erfahrung bringt er auch ganz viel Motivation mit und ist ein Vorbild in der Mannschaft. Trotz zahlreiche Profivereine in seiner Karriere, lebt er den SG Schorndorf seit dem ersten Tag und identifiziert sich voll mit dem Verein. Wir freuen uns riesig darauf, ihn mindestens noch ein Jahr im SG-Trikot auflaufen zu sehen." Morys hat unter anderem schon für die SG Sonnenhof Großaspach, Austria Lustenau, VfR Aalen, RB Leipzig, Kickers Offenbach, VfB Stuttgart II und 1. Fc Normannia Gmünd gespielt.

